Décès d'Yvan Colonna : sur France Bleu, Emmanuel Macron appelle au "calme et à la responsabilité"

Au lendemain de l'annonce de la mort d'Yvan Colonna, Emmanuel Macron a appelé au "calme et à la responsabilité" en Corse. Invité de Ma France sur France Bleu mardi, le chef de l'Etat a déclaré avoir une pensée pour la famille du militant indépendantiste, ainsi que pour celle du préfet Erignac.

Emmanuel Macron a réagi au lendemain de l'annonce du décès d'Yvan Colonna. Invité de Ma France sur France Bleu ce mardi, le président de la République a lancé un appel "au calme et à la responsabilité". Il a estimé que le travail d'apaisement mené par le ministre de l'Intérieur a été nécessaire, ainsi que celui mené par l'ensemble des élus. "Un homme est mort et je pense que c'est une situation grave. Des conséquences en seront tirées parce qu'on ne peut pas laisser dans nos prisons de tels gestes être commis" a déclaré Emmanuel Macron.

Il a indiqué avoir une pensée pour les proches d'Yvan Colonna, ainsi que pour la famille du préfet Erignac. "Dans ce contexte, le plus important est en effet que les discussions se maintiennent, qu'elles se poursuivent et que nous puissions tous tout être attachés à ce que les Corses vivent mieux. Cela suppose cet esprit de calme et de responsabilité", a dit le chef de l'Etat.

En Corse, l'heure est au recueillement au lendemain du décès d'Yvan Colonna

En Corse, l'heure était au recueillement au lendemain de la mort du militant indépendantiste, avec des "Gloire à toi Yvan" qui ont fleuri sur les murs, sur fond d'appels "au calme" pour éviter une nouvelle flambée de colère dans l'île. Devant la cathédrale d'Ajaccio, bougies et drapeaux frappés de la tête de Maure ont été disposés depuis la nuit sur les marches.

Condamné en 2011 à la perpétuité pour l'assassinat en 1998 du préfet Erignac, Yvan Colonna est décédé lundi soir à Marseille, après trois semaines de coma après sa violente agression à la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône) par un codétenu radicalisé. Cette agression avait provoqué une explosion de colère en Corse, avec des manifestations parfois violentes à travers toute l'île.

Le calme est finalement revenu sur l'île la semaine passée avec une visite de trois jours du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lors de laquelle ce dernier a promis des discussions avec les élus corses et les forces vives de l'île qui pourraient mener à une éventuelle autonomie pour la collectivité.