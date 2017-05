Décès de Bernard Bosson : Annecy rend hommage à son ancien maire

Bernard Bosson, maire d’Annecy entre 1983 et 2007, est décédé samedi dernier à l’âge de 69 ans. Demain, les drapeaux de la mairie seront mis en berne. « Je suis admiratif de Bernard Bosson » a indiqué ce soir l’actuelle maire d’Annecy, Jean-Luc Rigaut.

Bernard Bosson a souhaité maitriser l’annonce de son décès. Celui qui a été maire d’Annecy durant vingt-quatre ans (de 1983 à 2007), député (entre 1986 et 2007) et à deux reprises membre d’un gouvernement de cohabitation (en 1986 et 1993) ne voulait pas que sa disparition soit annoncée avant son inhumation. Bernard Bosson est décédé samedi dernier à Lyon, il souffrait d’un cancer. Ses proches lui ont dit un dernier adieu hier et c’est donc ce mardi, en milieu de matinée, que les annéciens ont appris son décès.

"Je me souviens d’un homme charmant, très accessible", se souvient une commerçante. "Il a développé Annecy sans que la ville ne parte dans tous les sens et que l’on se dise après : non, ça ce n’était pas une bonne chose", poursuit un annécien. "Derrière son côté un peu coincé, Bernard était un homme très drôle", explique la voix chargée d’émotion le patron d’un restaurant du centre-ville. Dès demain et pour rendre hommage à son ancien maire, les drapeaux de l’hôtel de ville d’Annecy seront mis en berne. Jeudi, des registres de condoléances seront mis à la disposition du public dans le hall de la mairie.

ECOUTEZ les réactions d'habitants d'Annecy. Copier

européen et humaniste

Suite à l’annonce du décès de Bernard Bosson, les réactions politiques ont été nombreuses (lire ICI). "Je suis rempli d’une grande tristesse", a déclaré en fin de journée Jean-Luc Rigaut. L’actuel maire d’Annecy, actuellement en déplacement au Canada, a rappelé que son prédécesseur (il lui a succédé à la marie d’Annecy en 2007) avait été son mentor. "Je lui dois mon engagement politique. Je suis fier et admiratif de son action pour Annecy et pour avoir toujours défendu ses idées centristes, humanistes et européennes."

Il y a dans la vie d’un homme des rencontres qui marquent sa destinée. Celle avec Bernard Bosson a été pour moi l’une de celles-là." Jean-Luc Rigaut, maire d’Annecy