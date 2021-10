Décès de Bernard Tapie : Xavier Bertrand salue "son énergie et son franc parler"

"Personne ne pouvait rester insensible à l’homme, son énergie et son franc-parler." Dans un tweet, le président de région, Xavier Bertrand salue un homme "qui a vécu mille vies" : Bernard Tapie, dont la famille a annoncé le décès, ce matin, des suites d'un cancer qu'il combattait depuis des années. Il est mort alors qu'il avait 78 ans.

L'ancien président de l'Olympique de Marseille et ancien ministre de la Ville sous François Mitterrand avait marqué la région pendant l'affaire VA-OM en 1993. Jacques Glassman, un joueur de l'équipe de football de Valencienne, avait été contacté avant un match contre l'OM par un joueur marseillais pour que lui, ainsi que deux autres de ses co-équipiers lèvent le pied durant le match en échange d'une somme d'argent importante.

Après un affrontement judiciaire et médiatique entre Bernard Tapie et le procureur de Valenciennes, le président du club marseillais a été condamnée en 1995 à deux ans de prison, dont huit mois ferme.

Laurent Degallaix, le maire de Valenciennes, parle d'un "battant jusqu'au bout (...) qui n'a jamais laissé personne indiffèrent", tandis que le maire d'Arras, Frédérique Leturque souligne sa "personnalité atypique qui a marqué plusieurs générations de ses engagements".

Francis Decourrière, l'ancien président du club de Valenciennes, et ancien député européen, salue "le courage" d'un homme qui s'est longtemps battu contre la maladie. Il se rappelle : "La première fois que j'ai vu Bernard Tapie, c'était lors de ce fameux match VA-OM. Je l'ai ensuite retrouvé au Parlement européen, puisque j'étais député européen en même temps que lui. Et on a beaucoup parlé, notamment de ce match". Pour lui, cette affaire a fait beaucoup de mal au club de Valencienne, mais "je ne peux pas lui jeter la pierre parce que dans le milieu du foot, il y a eu souvent des tentatives comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus glorieux, mais ça a peut-être été utile. Ca a sûrement permis d'assainir les relations entre les dirigeants et les joueurs".

Le garde des Sceaux, Eric-Dupont Moretti, salue lui aussi, sur twitter, le courage de Bernard Tapie, qui s'est longtemps battu contre la maladie. "J’ai connu un homme attachant, débordant d’énergie et d’idées, infiniment digne dans son combat contre la maladie et toujours au rendez-vous de ses convictions contre l’extrême droite", écrit-il.