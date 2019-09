Mort de Jacques Chirac : Jean-Pierre Chevènement salue "un homme profondément humain"

Belfort, France

Tous les deux étaient candidats à l'élection présidentielle de 2002. Jean-Pierre Chevènement et Jacques Chirac se connaissaient bien et se sont côtoyés longtemps sur la scène politique. L'ancien maire de Belfort a rendu hommage à l'ancien Président, décédé ce jeudi 26 septembre, sur son site internet.

Pour lui, "Jacques Chirac aimait les Français. Et ceux-ci, après lui avoir longtemps marchandé leur confiance, ont fini par l'aimer lui aussi, car ils avaient compris que c'était avant tout un homme profondément généreux. De lui l'histoire retiendra surtout qu'il s'est refusé à ce que la France cautionne, en 2003, l'invasion et la destruction de l'Irak qui ont ouvert la voie à un nouvel essor de l’extrémisme islamiste et pour finir à Daesh. Plus que le "choc des civilisations", _il disait craindre le choc des incultures._"

Jacques Chirac et le Musée des arts premiers

Jean-Pierre Chevènement salue également l'amour de Jacques Chirac pour l'art : "Avec le Musée des arts premiers à Paris, il a laissé à la France et au monde un vivant témoignage de son universalisme. Car Jacques Chirac était certes un patriote mais il était avant tout un homme profondément humain."

L'actuel maire de Belfort, Damien Meslot a également rendu hommage à Jacques Chirac sur France Bleu Belfort Montbéliard, quelques minutes après l'annonce de son décès. Très ému par la perte "d'un ami", ce chiraquien de la première heure décrit un "grand président de la République et un grand humaniste".