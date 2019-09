Décès de Jacques Chirac : les réactions en Mayenne

Mayenne, France

Jacques Chirac est décédé ce jeudi matin. Âgé de 86 ans, l'ancien président de la République s'est éteint "au milieu des siens, paisiblement", a indiqué l'époux de sa fille, Claude Chirac.

Réactions en Mayenne

Le maire de Laval François Zocchetto a réagi sur twitter, avec une photo du passage de Jacques Chirac à Laval en 2000.

L'ancien maire de Laval François d'Aubert, qui a été secrétaire d'état puis ministre délégué à la recherche sous la présidence de Jacques Chirac se souvient d'un homme _"très humain et attentif à ce qu'il se passait en France". "_Il faisait passer des petits papiers au conseil des ministres pour me demander de trouver des subventions pour des associations en difficulté, explique-t-il. C'était quelqu'un de très attentif à ce qu'il se passait en France et d'éminemment sympathique, ce n'était pas surfait".

L'eurodéputé de Château-Gontier Jean Arthuis a été secrétaire d'état dans le gouvernement entre 1986 et 1988 puis ministre des finances de 1995 à 1997. "Le décès de Jacques Chirac m’attriste profondément", a-t-il tweeté :

Le député socialiste Guillaume Garot a salué l'ex président qui "aimait la vie et aimait la France".

Le député Mayennais Yannick Favennec.

La fédération Les Républicains du département exprime de son côté sa "peine" : "il aura été un grand homme d'Etat de paix et humaniste".

L'hommage du monde rural

Certains agriculteurs mayennais rendent aussi hommage à Jacques Chirac, à l'image de Philippe Jéhan, ex président de la FDSEA dans le département. Il salue "un fervent supporter de la ruralité".

La conseillère départementale Christelle Auregan se souvient de ses passages durant de longues heures au salon de l'agriculture à Paris.