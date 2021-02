Jean Grenet, maire de Bayonne (1995-2014) et député des Pyrénées-Atlantiques (1993-97 et 2002-12), est décédé à son domicile ce mardi 23 février à 81 ans. L'annonce de sa disparition a aussitôt provoqué une vague de réactions émues au Pays Basque, parmi ses "amis" comme ses opposants politiques.

Décès de Jean Grenet : "vive émotion et grande tristesse"

Jean-René Etchegaray, ancien premier adjoint et actuel maire de Bayonne, qui a succédé à Jean Grenet (UDI) en 2014, sans être adoubé par lui, affiche à l'annonce du décès de l'ancien député maire une "Vive émotion et immense tristesse. Une grande perte pour notre ville et les Bayonnais. Fier d’avoir été à ses côtés dans la recherche du bien commun."

Pas rancunier, le 1er magistrat bayonnais salue en Jean Grenet, l'"homme d’action (qui) n’aura cessé d’agir en esprit libre, grâce à la sincérité de ses engagements et une grande ambition pour Bayonne. Il aura été un Maire bâtisseur d’avenir permettant à notre ville d’entrer résolument dans le 21ème siècle, avec ce double horizon : voir loin pour Bayonne, tout en restant proche des Bayonnais (...) Bayonne perd un grand Homme. Bayonne perd un grand Maire. C’est une part de nous-mêmes qui s’en va."

Le maire a demandé que les drapeaux de la Ville soient mis en berne. Un registre de condoléances est également ouvert à l' accueil de l'Hôtel de ville. Les hommages fleurissent déjà sur les réseaux sociaux

Amis et opposants politiques saluent "un grand maire"

Ceux de ses proches, comme le président du Modem et maire de Pau, "l'autre grande ville" des Pyrénées-Atlantiques, François Bayrou qui salue l'ami.

Ou encore Sylvie Durruty (LR), l'actuelle 1re adjointe au maire de Bayonne et ancienne adjointe de Jean Grenet, qui avait soutenu sa candidature aux municipales de 2014 contre Jean-René Etchegaray, affiche son émotion.

Le maire d'Anglet, Claude Olive (LR) salue de son côté la figure tutélaire politique autant que l'homme

Membre de la famille avant d'être un opposant politique, Henri Etcheto le chef de file de l'opposition socialiste au conseil municipal de Bayonne pleure d'abord la disparition du patriarche

L'avocate bayonnaise Colette Capdevielle (PS) qui avait battu le député (RPR) lors des élections législatives de 2012 estime elle aussi que "Jean Grenet aura marqué Bayonne" dont il "aura été un très grand maire". Elle affiche "beaucoup de peine et de tristesse."

Même tonalité chez la sénatrice PS des Pyrénées-Atlantiques, Frédérique Espagnac, ancienne conseillère régionale et porte-parole du parti socialiste

Avec Jean Grenet, c'est une longue page de l'histoire politique de la Ville de Bayonne qui se referme note Marc Oxibar, le maire d'Ogeu-les-Bains en Béarne et ancien secrétaire départementale adjoint Les Républicains, note que le décès de Jean Grenet referme une l

L'hommage au passionné de rugby et de tauromachie

Féru de rugby, l'ancien gendre du grand Jean Dauger, fut président de la section ovale de l'Aviron Bayonnais et a beaucoup oeuvré en tant que maire pour garder un club de rugby professionnel compétitif, au détriment du football. Il avait également été chargé en 2019 des relations institutionnelles de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro. Yannick Bru, l'actuel manager ciel et blanc, déclare que "sa passion pour sa ville de Bayonne, son amour pour son club et sa connaissance du rugby m’ont particulièrement marqué. Un grand personnage s’en est allé."

Le monde de la tauromachie, dont le passionné Jean Grenet était un membre imminent, salue également sa mémoire, à l'image de l'Union des Villes Taurines de France