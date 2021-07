L'ancien maire de Béziers, Alain Barrau, est décédé à l'âge de 74 ans

Alain Barrau, l'ancien maire de Béziers de 1989 à 1995, s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi dernier, à l'âge de 74 ans. C'est son fils Jean, qui annonce cette nouvelle sur son compte Facebook. "Mon père a été emporté en 36 heures par une infection violente à la suite d'une opération qui était devenue nécessaire. Mon père est parti vite certes, mais tout en douceur et entouré, à un des rares moments où ma mère, mes sœurs et moi-même sommes dans la même partie du monde, dans la même ville." Alain Barrau avait été victime d'un accident vasculaire cérébral il y a deux ans, qui l'avait fortement diminué.

Ce socialiste, diplômé de Sciences Po, avait été élu député pour la première fois en 1986 dans la 6e circonscription de l'Hérault, avant d'être battu en 1993. En 1981, le Biterrois avait été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite et chevalier de la Légion d'honneur en 2017. En 2008, il a été nommé directeur du Bureau d'information pour la France du Parlement européen.

Alain Barrau avait succédé à Georges Fontès à la mairie de Béziers, lui-même décédé en mars 2020

Deux cérémonies sont prévues pour lui rendre hommage. D'abord ce jeudi 29 juillet à Paris, en l'église Saint-Jacques du Haut-Pas, dans le cinquième arrondissement. Un hommage lui sera ensuite rendu à Béziers le lundi 2 août à 10h en la cathédrale Saint-Nazaire. L'incinération aura lieu à Béziers dans l'intimité précise sa famille.

''Ceux qui ont connu mon père rajoute son fils Jean, savent ses engagements, bien sûr, de l’Éducation populaire à la solidarité internationale sans oublier l'engagement politique partisan et les mandats et le combat européen, mais mon père, c'était d'abord un extraordinaire amour pour les gens, pour les autres, une profonde répulsion des inégalités et des dominations, et un éternel militant de cette "utilité sociale" qu'il a, avec ma mère, tenté de nous inculquer au plus profond de nous-même."