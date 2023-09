Décès de Pierre Gimel, qui fut conseiller départemental de l'Isère pendant 32 ans

Il avait tiré sa révérence politique en 2021, à l'âge de 71 ans, après "plus de 32 ans de département" et en confiant sur France Bleu Isère que "sentimentalement c'est dur". Pierre Gimel, conseiller départemental du canton de Clelles, puis de Pont-de-Claix après le redécoupage de 2015, est décédé dans la nuit du vendredi 8 septembre au samedi 9 septembre. C'est ce que dit dans un communiqué le Conseil Départemental, qui rend hommage à celui qui a tenu pendant 6 ans, après la victoire de la droite en 2015, le rôle de vice-président aux finances et aux ressources humaines.

ⓘ Publicité

Une minute de silence lors de la prochaine séance départementale

Dans son communiqué la collectivité précise qu'une minute de silence à sa mémoire "sera observée lors de la prochaine commission permanente" et qu'un "hommage solennel lui sera rendu lors de la prochaine séance publique". En plus de ses fonctions et mandats au département, le "gaulliste" Pierre Gimel a été conseiller régional de 1986 à 2004 et surtout maire de Clelles entre 1989 et 2001. "Je connaissais quasiment tous les habitants du canton (de Clelles)" confiait-il au moment de sa retraite politique en disant qu'il allait "certainement continuer à s'engager dans des associations" et qu'il ne se voyait pas s'enfermer dans sa maison de Clelles "et ne plus voir personne".