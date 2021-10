Décès de Pierre Roig, maire de Sainte-Marie la mer pendant 37 ans

Pierre Roig était une figure politique de la Salanque. Maire de Sainte Marie, il a contribué a développer la station balnéaire et construit son port. Les Saint-Marinois racontent aussi un maire charismatique. La droite catalane dit perdre une de ses chevilles ouvrières.

Pierre Roig est décédé ce jeudi 21 octobre à l'âge de 72 ans des suites d'un cancer. Toujours souriant et disponible pour ses administrés, Sainte-Marie la mer fut la grande affaire de sa vie. Elu maire en 1983, il sera systématiquement réélu jusqu'en 2020, date à laquelle il passe la main. Trente sept ans à transformer le petit village de 1 200 habitants avec quelques cabanons en bord de mer en une station balnéaire équipée d'un port de plaisance et comptant plus de 5 000 administrés.

Le sénateur LR François Calvet lui rend hommage : "C'était un maire emblématique à Sainte Marie et très aimé de tous ses collègues de la façade littorale. C'est un peu d'histoire et de mémoire qui s'en vont car il avait la mémoire de l'aménagement du littoral. Il s'était beaucoup investi pour lutter contre la pollution, pour l'ensablement des plages."

Un humaniste

"C'était un homme très ouvert, très tolérant, centriste et qui aimait les gens. Nous échangions beaucoup sur la nature humaine, son avis comptait énormément pour moi. Je lui ai aussi piqué des idées pour l'aménagement de la commune. Et puis c'était une cheville ouvrière de la droite, souligne François Calvet, il a été trésorier de l'UMP pendant de longues années. C'était plutôt ingrat comme fonction mais il tenait les comptes avec rigueur".

On se sent très bien à Sainte-Marie et ça, c'est grâce à lui - Marie, commerçante à Sainte-Marie la mer

Pierre Roig à marqué les habitants de Sainte-Marie la mer. "C'était un homme très gentil, toujours au service des gens, si vous aviez un souci, il était là", sourie Mireille, installée à Sainte-Marie la mer depuis 34 ans. "C'était une très belle personne. Il était très proche des gens, on pouvait discuter de tout avec lui, confie Marie, restauratrice à Sainte-Marie-la-Mer. Ça va faire un gros vide dans la commune".

Ses obsèques auront lieu lundi à Sainte-Marie où un hommage lui sera rendu.