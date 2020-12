Décès de Valéry Giscard d'Estaing : en Isère ses "héritiers politiques" saluent le "réformateur" de la France

L'ancien président de l'UDF en Isère Philippe de Longevialle et l'actuelle députée Modem de l'Isère Élodie Jacquier-Laforge étaient les invités de France Bleu Isère ce jeudi matin pour évoquer ce qu'incarne pour eux l'ancien Président de la République décédé mercredi soir.

Les hommages affluent depuis l'annonce de la mort de Valéry Giscard d'Estaing à 94 ans ce mercredi soir des suites du coronavirus. En Isère, deux de ses "héritiers politiques", deux figures du centrisme saluent au micro de France Bleu Isère, celui qui incarna pendant des années leur courant de pensée.

Elodie Jacquier-Laforge, députée Modem de la 9ème circonscription : "sa clairvoyance et sa modernité"

Elodie Jacquier Laforge réagit sur France Bleu Isère à la mort de Valéry Giscard d'Estaing Copier

"Le parti politique auquel j’appartiens le Modem est le "petit-fils" ou "l’arrière petit-fils" de l’UDF. Alors c’est vrai que, même si je suis née en 1978 et donc que ces années sont lointaines pour moi, elles m'ont marquée. Ce que j'en retiens c’est une transformation de la société, une modernisation de la société : la majorité à 18 ans, la dépénalisation de l’avortement qui a été défendue avec force par Simone Veil, le divorce par consentement mutuel et bien sûr l’engagement pour l’Europe. Aujourd’hui encore, on s’inscrit encore dans cet héritage.

On lui doit le conseil européen en 1974, c’est lui qui a accepté l’élection au suffrage universel direct des parlementaires européens, il a été à l’origine de la création de la monnaie unique. Il a amorcé des politiques qui aujourd’hui sont toujours en cours et ont pu être approfondies grâce à cette clairvoyance à cette modernité."

Philippe de Longevialle, ancien président de l'UDF Isère puis du Modem Isère : "mon premier combat politique"

Philippe de Longevialle réagit sur France Bleu Isère à la mort de Valéry Giscard d'Estaing Copier

"Militer pour Valéry Giscard d’Estaing, ça a été mon premier combat politique, mon premier vote aussi en 1981, d’ailleurs grâce à lui car il avait abaissé l’âge de la majorité à 18 ans au lieu de 21 ans. C’est une campagne qui a été perdue mais c’était mon premier véritable engagement politique.

Il a été un grand Président réformateur, dont la France d’ailleurs n’a pas toujours pris conscience. Je pense qu’on a été très ingrats et très injustes envers "Giscard". Tout le monde l’appelait "Giscard" à l'époque. C'est ça qui m'a séduit. La deuxième raison de mon engagement c’est l'Europe. Il a été l'un des artisans de la construction européenne pendant ces années-là et après son départ de l’Élysée. C’est vraiment quelqu’un qui a fait beaucoup pour l’Union Européenne.