Mort de Jacques Chirac : les premières réactions dans la Manche

Manche, France

"Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement". C'est par ces quelques mots de la famille de l'ancien président de la République que la triste nouvelle a été annoncée ce jeudi en fin de matinée. L'ancien chef de l'Etat avait 86 ans.

Jacques Chirac, qui n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années fut président de la République pendant douze ans (1995-2007), deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition.

*Philippe Bas, sénateur et conseiller départemental, ancien président du département de la Manche a travaillé 10 ans avec lui notamment en tant que secrétaire général de l'Elysée. Il se dit profondément bouleversé et refuse toutes les sollicitations des médias

*Philippe Gosselin, député LR de la Manche, dit sa profonde émotion. "Derrière cet ancien président se cache quelqu'un qui a profondément aimé son pays. Il avait une relation particulière avec ses compatriotes. Il a marqué profondément son pays, il aimait les gens, le contact avec les compatriotes. Et plus que l'homme d'Etat dans son bureau, l'image que les gens vont garder est celle de celui qui arpente le salon de l'agriculture qui serre des mains, en mangeant du saucisson."

* Bernard Cazeneuve, ancien député de Cherbourg et ancien premier ministre réagit sur Twitter

*Jean-François LEGRAND, l’ancien président du Conseil Départemental de la Manche confie son « immense sentiment de peine ». Jean-François Legrand avait rejoint le RPR aux premières heures de sa création. «On a divergé à un moment » confie t-il «mais il reste un très grand président. C’est quelqu’un qui a marqué notre pays ».

* Sébastien Fagnen , maire délégué de Cherbourg-Octeville réagit sur les réseaux sociaux

* Henri-Louis Védie ancien maire de Bricquebecq et secrétaire départemental du RPR en 1995 Il faut l'un des rares à soutenir Jacques Chirac contre Edouard Balladur. "C'était un précurseur, il avait une préoccupation, une vision environnementale, l'histoire lui donne raison."

* Marc Lefèvre, président du Conseil Départemental de la Manche