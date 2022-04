Déchets : la Corse avance à petits pas

Dès ce jeudi matin et durant deux jours, l'Assemblée de Corse se réunit. Au menu, un morceau qui commence à devenir indigeste, le dossier des déchets, leur traitement fait l'objet d'un rapport de 600 pages pour des orientations qui ne seront fixées définitivement qu'en novembre 2023. Pour cette session, toutefois, les élus territoriaux devront prendre acte de ce nouveau document et de ses nouveautés.

Un seul centre multifonction

Le nouveau plan déchets de la CDC présenté aux élus durant cette session, s'oriente plutôt à présent vers un centre multifonction contre deux auparavant. Ensuite, pour le traitement des combustibles solides de récupération, pas le choix, il faudra construire au plus près des gisements, il s'agit d'une sorte d'incinération mais Guy Armanet, le président de l’office de l’environnement veut distinguer les deux : « On aura peut-être un combat en termes de sémantique, l'incinération vous le savez on l'a écartée, maintenant si vous me posiez la question : _est-ce qu'il faut produire des CSR ? C'est peut-être le moins pire._.. »

Blocus du centre d’enfouissement de Prunelli di Fium’orbu par le collectif contre le tout enfouissement en 2018 © Radio France - France bleu

4 à 5 centres d’enfouissement

Là où l'exécutif se montre ferme, c'est sur la gestion publique des centres de traitement : 4 à 5 centres d'enfouissement sont prévus. Le président de l'office de l'environnement dit pouvoir désormais convaincre suffisamment d'intercommunalités : « Il y avait effectivement quelques réticences, _les gens aujourd'hui ont compris qu'en terme de territorialisation, il y avait véritablement un enjeu, il faudrait un moyen à disposition pour 3 ou 4 intercommunalités_. » Mais une fois de plus, aucun nom de commune n'est précisé, chaque intercommunalité devra cela dit mettre sur la table 2 sites constructibles, et restera à mener les études.

Une incitation financière

L'incitation peut venir d'un remise du SYVADEC aux territoires qui participent, explique Catherine Luciani la directrice du syndicat de valorisation des déchets : « Là où les intercommunalités paient en moyenne 342€ par tonne résiduelle pour l'ensemble des services du Syvadec, les 2 intercommunalités qui accueillent un centre d'enfouissement, elles paient en moyenne 79€ par tonne résiduelle, le système s'applique en fait à toutes les intercommunalités qui ont une installation d'enfouissement. » Un coût qui se répercute sur le budget des communes et les taxes.