Décision du Conseil constitutionnel : "Il y a peu de suspense" explique un prof de Sciences Po Toulouse

Une douzième journée d'action contre la réforme des retraites est organisée ce jeudi 13 avril partout en France, à 10h à Toulouse depuis le quartier Saint-Cyprien jusqu'à Jean Jaurès. Ultime mobilisation avant la décision tant attendue du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur le texte et sur la possibilité d'un référendum d'initiative partagé sur l'âge de départ à la retraite.

ⓘ Publicité

À quoi faut-il s'attendre ? Que peuvent invalider les Sages ? Quel est le calendrier d'un éventuel RIC ? Cédric Groulier, maître de conférence en droit public à Sciences Po Toulouse, qui enseigne notamment le droit constitutionnel, décrypte tous ces enjeux dans la matinale de France Bleu Occitanie.

Y a-t-il beaucoup de suspense dans cette décision ?

Je vais peut-être vous décevoir, il y a peu de suspense. On ne s'attend pas à une censure du texte. Les spécialistes de droit constitutionnel s'attendent plutôt à une censure partielle sur des dispositions qui ne seraient pas fondamentales dans le projet de retraites. Notamment concernant les cavaliers sociaux, c'est-à-dire des dispositions qui n'ont pas directement de lien avec le financement de la sécurité sociale et qui, pour cette raison, n'auraient pas leur place dans un texte tel que celui qui a été voté.

Cela conviendrait aux deux camps, à la fois au gouvernement et aux syndicats ?

C'est une manière pour le Conseil constitutionnel d'éviter de désavouer politiquement le président de la République. C'est une manière de ne pas vraiment trancher. Je ne suis pas sûr que dans la mesure où ne serait pas remis en cause le cœur de cette réforme, cette décision apaise le mouvement social.

Le Conseil constitutionnel s'exprime sur la procédure mais pas la légitimité du texte ?

Il va délivrer une interprétation au terme d'une analyse juridique. Alors c'est une analyse qui est souvent présentée comme très juridique, avec des arguments de droit, mais évidemment ces décisions ont des impacts politiques. Derrière ces arguments de droit aussi se cachent des positionnements qui sont nécessairement politiques.

Alors que le Conseil constitutionnel est sensé être neutre ...

Parce que la manière qu'il a à juger, la loi, c'est fondamentalement politique donc il ne peut pas s'extraire de cette condition.

Et le fait qu'une partie des membres ait été choisie par Emmanuel Macron ou ses proches à majorité de centre-droit a aussi un impact ?

Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, disait que les membres avaient un devoir d'ingratitude et devaient oublier qui les avait nommés pour exercer leur fonction en toute indépendance. Donc on peut espérer qu'ils oublient leur affiliation politique antérieure mais évidemment c'est plus compliqué que ça dans la réalité.

Le Conseil constitutionnel va rarement à l'encontre du pouvoir, de façon frontale ?

C'est rare, quasiment pas d'exemple de censure avec une telle portée.

La décision de demain sera vraiment historique ?

Tout dépendra du contenu de la décision. Ils rendent deux décisions : une décision sur la constitutionnalité de la loi sur la réforme des retraites [...] et puis on attend parallèlement la décision sur le référendum d'initiative partagé qui pourrait avoir lieu. Si le feu vert est donné, c'est neuf mois pour recueillir les soutiens populaires soit 4.8 millions de signatures. Une fois ces neufs mois passés, et ces signatures obtenues - ce qui n'a jamais été obtenu pour l'instant - il y a un délai de six mois pendant lequel les assemblées ne doivent pas mettre le texte en discussion pour qu'un référendum soit organisé par le président de la République. Donc, on est très très loin de l'organisation d'un référendum.