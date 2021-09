Présidentielle : Eric Zemmour n'aura plus d'émission sur CNews, annonce la chaîne

Après la décision du CSA de décompter le temps de parole d'Eric Zemmour dans les médias, CNews annonce lundi que le polémiste et candidat supposé à la présidentielle, ne pourra plus "continuer l'émission" dont il était chroniqueur.

Eric Zemmour ne pourra plus "continuer l'émission" dont il était chroniqueur sur CNews, a annoncé lundi la chaîne dans un communiqué. Cette décision fait suite à l'annonce du CSA de décompter le temps de parole dans les médias audiovisuels du polémiste, candidat supposé à la présidentielle 2022.

"Bien qu'Eric Zemmour ne se soit pas déclaré candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans 7 mois, le CSA" contraint Cnews à cette décision, regrette ainsi la chaîne. "J'en suis fort triste, a commenté lundi matin Eric Zemmour, invité sur Cnews. Je pense que c'était inévitable. Je pense que le CSA l'a fait exprès, l'a fait volontairement". "Et après mûre réflexion (...) on a bien compris que c'était la seule solution raisonnable. Quand on ne peut pas résister, il faut rompre et résister ailleurs", a-t-il ajouté.

Mercredi dernier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) avait fait part de sa décision de "décompter" à partir de jeudi, "les interventions" d'Eric Zemmour "portant sur le débat politique national". A 63 ans, le chroniqueur entretient le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Il a d'ailleurs affirmé samedi qu'il "n'avait pas peur" d'être éventuellement candidat à la présidentielle, qu'il en avait "envie", mais qu'il voulait "choisir son moment".

Eric Zemmour avait annoncé le 3 septembre qu'il ne tiendrait plus sa chronique hebdomadaire dans Le Figaro le temps de promouvoir son livre à paraître le 16 septembre et intitulé "La France n'a pas dit son dernier mot".