Déconfinement à Bordeaux : "pas d'empressement" pour fixer une date pour le second tour des municipales

Pierre Hurmic, candidat écologiste qualifié pour le second tour des élections municipales à Bordeaux, était l'invité de France Bleu Gironde ce mardi matin. Il estime que "ce n'est pas aux politiques de faire du lobbying" pour fixer rapidement une date pour la tenue de ce second tour.

Dans son rapport rendu ce lundi, le Conseil scientifique ne s'oppose pas à un deuxième tour des élections municipales le 28 juin, comme envisagé par le gouvernement. Avant une décision définitive, un deuxième avis sera rendu d'ici 15 jours, le temps d'évaluer la progression du coronavirus depuis le début du déconfinement. Un second tour à la fin du mois de juin, c'est ce que réclamaient les maires d'une trentaine de grandes villes dans une tribune publiée le week-end dernier dans le JDD, signée notamment par le maire sortant de Bordeaux, Nicolas Florian. Une perspective "envisageable" commente ce mardi matin, son rival écologiste, Pierre Hurmic.

Mais le candidat d'Europe Écologie Les Verts, qualifié lui aussi pour ce second tour, ne donne pas pour autant un blanc-seing au maire encore en place. Il critique "la méthode" de cette tribune, une "auto-promotion" d'élus sortant qui se vantent de leur gestion de la crise du coronavirus.

Attendre que les conditions sanitaires soient réunies

"Ce n'est pas aux politiques de faire du lobbying pour imposer une date, explique Pierre Hurmic. Le seul impératif dans la fixation de la date doit être les conditions sanitaires. Ce n’est que lorsque le Conseil scientifique aura dit clairement aux politiques 'vous pouvez organiser cette élection sans risque, vous devez éviter les erreurs, les imprudences commises lors du premier tour du 15 mars dernier, que vous aurez le feu vert pour fixer cette date'".

Respectons le calendrier, pas d’empressement, pas d’impatience, pas de lobbying, c’est notre stratégie - Pierre Hurmic, candidat écologiste à la mairie de Bordeaux

Et ce n'est que lorsqu'une date aura été fixée pour la tenue du second tour des municipales que Pierre Hurmic reprendra sa campagne. Il dit l'avoir suspendue "par décence" au début de la crise et regretter que cette position "n'ait pas été davantage partagée". Il se justifie : "les soucis que m'exposent les Bordelais et les Bordelaises sont plus liés à la période difficile qu’ils traversent ou qu’ils ont traversée plutôt qu'à la campagne électorale".

Une démocratie confinée pendant la crise à Bordeaux ?

Quant à la gestion de la crise par le maire sortant, Nicolas Florian, Pierre Hurmic évoque une démocratie confinée, elle aussi. Selon lui, Nicolas Florian "a décidé, il a communiqué et ensuite il a concerté. Il s'est moqué de nous". Et le candidat au Palais Rohan de regretter ce qu'il qualifie d'absence de concertation pendant la pandémie. "C’est dommage, estime Pierre Hurmic, parce que le maire aurait pu profiter d’une espèce d’état de grâce républicain municipal pour dire la campagne a été suspendue, je vais en profiter pour concerter avec mon opposition municipale. On déplore vraiment que ça n’ait pas été le cas".