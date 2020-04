Déconfinement : "l'Etat doit nous faire confiance, sinon on n'y arrivera pas", alerte Martine Aubry

Alors qu'Edouard Philippe doit présenter mardi son plan de déconfinement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Premier ministre s'est engagé dimanche à détailler les mesures dès mercredi matin devant les représentants des élus locaux afin de mettre en place une période de "co-construction".

"Chacun aujourd’hui doit mettre sa pierre et le gouvernement l’a bien compris" se félicite Martine Aubry, invitée de France Bleu Nord ce lundi. "C_e que j’attends c’est de la clarté c’est-à-dire que l_e Premier ministre dise clairement les dates et les conditions du déconfinement en précisant ce qui relève de l’Etat et ce qui nécessite une application locale" explique le maire socialiste de Lille.

il doit nous faire confiance sinon on n'y arrivera pas

Exemple d'un domaine qui doit s'appliquer différemment selon les communes : l'école. "Il y a des petites communes rurales de la métropole qui ont de grandes écoles et qui peuvent recevoir tous les enfants" assure Martine Aubry. "Alors qu'à Lille, où le nombre d'élèves augmente chaque année, nos classes sont pleines". Le maire de la capitale des Flandres répète donc qu'elle "fera tout pour appliquer la date annoncée par le Président de la République" soit le 11 mai. "Mais une fois que nous aurons accueilli les enfants des classes charnières, grande section de maternelle, CP et CM2, il n'y aura plus de place".

Je ne ferai pas des choses qui iront à l'encontre de la sécurité sanitaire

Martine Aubry s'oppose au principe de retour en classe sur la base du volontariat. "C'est inorganisable et cela va à l'encontre de l'obligation scolaire qui doit s'appliquer dans les classes que l'on considère particulièrement importantes".

Incertitude sur les masques

Alors que le gouvernement estime "probable" l'obligation de porter un masque dans les transports publics, Martine Aubry "espère bien" avoir un exemplaire réutilisable pour chaque habitant au 11 mai. "Nous en avons commandé des centaines de milliers de masques mais certains reculent les dates, certains annulent" déplore le maire de Lille qui assure travailler avec les Présidents du Département et de la Région.

Je reste toujours avec un point d'interrogation

Concernant le soutien aux commerçants, Martine Aubry dit envisager de prolonger l'annulation des loyers. "Si les commerces ne rouvraient pas et si les annulations de charges du gouvernement n'arrivaient pas, pourquoi pas". Le maire socialiste de Lille assure préparer avec les représentants des commerçants un protocole de confinement pour accompagner les indépendants et rassurer les clients. "Certains samedi, nous pourrions mettre en place les rues piétonnes en coeur de ville pour éviter que les gestes barrières et la distanciation ne soient pas appliqués" envisage par exemple Martine Aubry.