Déconfinement : après les annonces d'Edouard Philippe, les réactions politiques dans l'Yonne

Parmi les élus et les personnalités politiques de l'Yonne, le plus rapide à réagir a été le conseiller régional du Rassemblement National Julien Odoul sur le réseau social twitter : "En clair, Edouard Philippe annonce des annonces fin mai pour l’ouverture des restaurants, l’ouverture des lycées et le report des élections municipales", assène le candidat à la mairie de Sens. "Gagner du temps et ne jamais trancher est la marque de fabrique de cet exécutif qui n’exécute jamais rien", poursuit le frontiste avant de conclure, dans un second tweet : "dans le calendrier macroniste, le 11 mai tombe le 2 juin".

Guillaume Larrivé estime que ça va dans le bon sens

Du côté de LR, le député Guillaume Larrivé fait preuve de beaucoup plus d'indulgence vis à vis de l'exécutif en cette période de crise inédite. Il réagit lui-aussi sur le réseau social twitter : "l’opération est complexe et sans solution magique. L’orientation globale présentée par Edouard Philippe va dans le bon sens : en conscience, je l’approuverai par mon vote. C’est ensemble, comme le veulent les Français, que nous surmonterons progressivement l’épreuve", affirme le parlementaire icaunais.

Pour Nicolas Soret : "encore beaucoup de questions"

A gauche, le premier adjoint au maire de Joigny Nicolas Soret est moins dans la critique de l'action gouvernementale que dans l'explication de texte. Sur sa page Facebook, il explique : "pour ma part, j’en ai retenu une chose : les collectivités vont être au cœur du jeu. Et une autre : à ceux qui pensaient encore qu’à partir du 11 mai, on allait reprendre comme avant le 16 mars, on en est très très loin…"

Dans un texte long et pédagogique, il explique les grandes mesures annoncées par le premier ministre et résume : "pas de reprise des lieux de culture (cinéma, théâtre, festivals) sauf bibliothèques, médiathèques, petits musées, s'ils sont capables de faire respecter les gestes barrières. Pas de reprise du sport collectif, en lieux clos, pas de mariage « sauf urgence » et réunions limitées à 10 personnes… Ce qui laisse tout de même pas mal de questions pour nous…"