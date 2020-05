Déconfinement : Armel Chabane "impatient" de prendre les choses en main Bouzonville

Armel Chabane ronge son frein. Vainqueur sans appel du premier tour des élections municipales de Bouzonville avec plus de 70% des suffrages, le candidat de 29 ans attend toujours d'enfiler l'écharpe de maire. Deux jours après le scrutin, Emmanuel Macron décrétait en effet le confinement du pays face à l'épidémie de coronavirus, reportant l'installation des conseils municipaux et prolongeant les mandats des sortants. Edouard Philippe a annoncé que les maires nouvellement élus devraient être installés avant le 28 mai, Armel Chabane s’apprête donc à (enfin) prendre ses fonctions. "Après une victoire comme celle de mon équipe, on est bien entendu impatients d'agir, de se mobiliser et d'aller au contact de nos concitoyens" confie sur France Bleu Lorraine celui qui travaille comme conseiller auprès du président de la région Grand Est Jean Rottner. A-t-il prévu quelque chose de spécial pour son installation ? "L'heure n'est pas à la fête" rappelle-t-il avec gravité.

Saine cohabitation

En attendant, c'est Denis Paysant, qui ne se représentait pas, qui a conservé les manettes de la commune de 4000 habitants. La cohabitation entre les deux hommes s'est bien passée à en croire Armel Chabane qui la qualifie de "saine et cordiale" et salue "le professionnalisme du maire actuel" pour toutes les décisions importantes à prendre dans cette crise comme la distribution des masques aux habitants de Bouzonville, ou celle de ne pas rouvrir les écoles de la commune jusqu'à nouvel ordre.

Nous sommes sur la même longueur d'onde

Le futur maire précise avoir été associé et consulté par son prédécesseur au moins une fois par semaine : "nous sommes sur la même longueur d'onde." Armel Chabane insiste sur la lourde responsabilité qui pèse sur les épaules des élus locaux et sur la complexité de la situation, face à ce virus sur lequel "les connaissances scientifiques sont encore insuffisantes."

D'ailleurs, le jeune élu ne s'est donc pas tourné les pouces depuis le soir du 15 mars. "On a mis ces deux mois à profit pour travailler, pour mettre au point une feuille de route claire et précise. On est prêts."