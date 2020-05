Déconfinement au Pays Basque : "je me suis senti très seul" raconte un maire

Les conseils municipaux intégralement élus le 15 mars vont enfin pouvoir être installés et élire le nouveau maire entre le 23 et le 28 mai. Au Pays Basque, pour les élus qui ne se représentaient pas et ont du prolonger leur mandat pendant la crise, c'est un soulagement. Entretien avec Jean San Pedro

De nombreux maires qui ne se représentaient pas aux dernières élections municipales ont été obligés de jouer les prolongations pendant deux mois bien que le nouveau conseil ait été intégralement élu dès le 1er tour, le 15 mars dernier. En raison de la crise du Covid-19, qu'ils ont du gérer, le gouvernement avait en effet suspendu tous les conseils municipaux.

Le Premier Ministre a finalement annoncé ce mardi 12 mai la date d'installation des nouveaux conseils élus en intégralité (30.139 en France). Selon le décret publié au Journal officiel ce vendredi, ils rentreront en fonction lundi 18 mai. Selon la loi électorale, la première réunion du conseil municipal, qui élira le maire et ses adjoints, devra se tenir entre le samedi 23 et le jeudi 28 mai.

Invité ce jeudi sur France Bleu Pays Basque, Jean San Pedro, maire du village d'Uhart-Cize (865 habitants) , près de Saint-Jean-Pied-de-Port depuis 2014, ne se représentait pas. Il se dit soulagé de passer la main et raconte son expérience ces deux derniers mois.

France Bleu Pays Basque : Il vous tardait de ne plus assumer ce rôle de maire ?

Jean San Pedro : Quelque part oui. Dans les circonstances actuelles, oui je souhaite passer le relais le plus vite possible à la nouvelle équipe.

Quel a été votre rôle pendant ces deux mois ?

Cela a été relativement compliqué dans la mesure où j'étais préparé mentalement à céder la place. J'ai essayé de gérer les affaires courantes le mieux possible, les chantiers en cours et en parallèle j'ai essayé de gérer cette crise de Covid-19 qui est bien compliquée.

Vous vous êtes senti seul ?

Oui ! Très seul, oui.

Vous êtiez en coordination avec l'ancienne équipe ? ou la nouvelle qui va arriver ?

Un petit peu avec l'ancienne équipe, enfin surtout avec quelques membres. Mais du fait du confinement, j'ai pris la décision de fermer la mairie dès le premier jour, la secrétaire faisait du télétravail, donc effectivement je me sentais assez seul quand même.

Vous avez reçu des consignes, de l'aide de la part de la préfecture, de l'Etat ?

Non ! C'était implicite. Il n'y a pas eu d'appel précis de la préfecture ou du gouvernement pour dire "voilà vous êtes obligés de rester en place." On a entendu les communiqués généraux via les médias, mais on a pas eu de consignes particulières là-dessus. Après on a eu quelques consignes quand aux nouvelles mesures mises en place et aux nouveaux dispositifs : quorum élargi en cas de réunions, augmentation du seuil des engagements que l'on pouvait faire pendant le confinement... mais pas de consignes vraiment précises.

Qu'est-ce qui était le plus pesant ? Le fait de devoir décider tout seul, de ne plus pouvoir s'appuyer sur une équipe ?

Non, on pouvait s'appuyer. Ce qui est difficile, c'est de devoir prendre certaines décisions alors que dans quelques temps on ne sera plus aux commandes. C'est un cas de conscience : est-ce que j'ai le droit de prendre telle ou telle mesure ? Est-ce que ça ne va pas engager la future équipe ? La difficulté c'est plutôt au niveau moral. Après le travail n'est pas plus compliqué que les autres jours.