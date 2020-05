Tourisme au Pays Basque : posez vos questions au secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne

Le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne est l'invité du matin de France Bleu Pays Basque ce mercredi 27 mai. De 8h10 à 8h45, en direct, vous pouvez lui poser vos questions en appelant le 05.59.59.17.17.

Alors que le premier Ministre Edouard Philippe doit annoncer les prochaines mesures ce jeudi, les questions ne manquent pas. Les particuliers se demandent ainsi si ils pourront partir en vacances à plus de cent kilomètres de leur domicile et avec quelles contraintes ?

Les professionnels impatients d'y voir plus clair

Le président de l'UMIH, Roland Héguy (à gauche) aux côtés du secrétaire d'état en charge du tourisme Jean Baptiste Lemoyne (à droite) lors du 66ème congrès de l'UMIH en 2018 © Radio France - Octavie Couchard

Les professionnels aussi attendent avec impatience des éclaircissements. Au Pays Basque, les professionnels du tourisme sont très inquiets et leur syndicat l'UMIH, ( Union des métiers de l'industrie de l'Hôtellerie) en premier chef. Les 218 hôteliers basques attendent la disparition des fameux 100 kilomètres. A Biarritz, par exemple, sur 52 hôtels, 14 ont rouvert le 11 mai dernier. Et encore, ce sont les plus petits car ils n’ont en moyenne qu’une à deux chambres réservées quotidiennement.

Les 455 restaurants du Pays Basque espèrent pour leur part une ouverture dès le 2 juin. La règle des quatre mètres carrés par client est abandonnée.