Déconfinement : Christophe Castaner s'amuse de l'amendement des amoureux de Mireille Clapot

La députée drômoise Mireille Clapot a défendu un "amendement des amoureux" à l'Assemblée nationale, ce vendredi 8 mai. Il visait à permettre aux concubins résidant à plus de 100 km l'un de l'autre de se retrouver :

Si à partir du 11 mai 2020, les attestations de déplacement dérogatoire ne seront plus nécessaires pour les trajets de proximité, les déplacements à plus de 100 km du domicile, en revanche, ne seront autorisés, entre autres, que pour un motif familial. Or des conjoints ou concubins peuvent se trouver séparés à une distance de plus de 100 km de leur domicile et ne pas pouvoir, de fait, se rencontrer. Cet amendement vise à en donner autorisation.