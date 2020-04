Déconfinement : "nous n'avons pas les mains libres" dénonce Jacques J.P Martin, le maire de Nogent-sur-Marne

Le déconfinement doit se faire main dans la main avec les maires de France. "La décision de confinement a été prise dans l’urgence, sans concertation avec les communes. Pour réussir le déconfinement, cette méthode doit évoluer", prévient vendredi sur France Bleu Paris, Jacques J.P Martin, maire de Nogent-sur Marne et premier vice-président de l’Association des maires d’Ile-de-France.

Emmanuel Macron a reçu jeudi les représentants des maires de France. "Nous avons été écoutés, le tout c'est d'être entendu", s'inquiète Jacques J.P Martin. Il faut, selon lui, que le déconfinement s'adpate aux réalités locales, compte tenu de la diversité des 1200 communes d'Ile-de-France. "Nous sommes un microcosme par rapport au national".

"Pas les mains libres" pour le retour à l'école

Le maire Nogent-sur-Marne s'inquiète particulièrement du retour à l'école à partir du 11 mai. "Nous n'avons pas du tout les mains libres", dénonce Jacques J.P Martin. "Nous ne sommes pas de véritables partenaires, nous sommes là pour mettre en musique des décisions qui sont prises sans demander notre avis".

Des décisions qui selon lui, ne prennent pas en compte les spécificités locales. "Dans une même commune, les conditions ne sont pas partout les mêmes pour maintenir la sécurité sanitaire, il y a des adaptations à faire et les maires et les parents sont les plus à mêmes de le faire". Le maire de Nogent-sur-Marne demande donc plus de marge de manœuvre pour que les maires puissent réaliser le déconfinement au mieux par rapport à la réalité des communes.