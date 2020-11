Déconfinement : la circulation sera libre les 24 et 31 décembre pour les réveillons de Noël et du Nouvel An

Il n'y aura pas de limites aux déplacements pour les soirées du 24 et du 31 décembre, a annoncé ce mardi Emmanuel Macron, alors qu'un couvre-feu nocturne remplacera le confinement à partir du 15.