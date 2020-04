Déconfinement :"Le Premier Ministre doit montrer qu'il y a un capitaine au sein du navire France"

-Les Pays-de-la-Loire doivent être déconfinés plus vite que les autres régions, voilà ce que vous avez dit il y a quelques jours, pourquoi nous, plus que les autres?

"J'ai fait un constat simple, la région est l'une des moins touchée par le coronavirus, 1, 9% de malades pourtant la perte d'activité économique est aussi forte, sinon plus, que dans des régions où le niveau de contamination est 6 à 8 fois plus fort. Il faut à tout pris que l'on puisse revivre normalement, pour l'ensemble des familles, mais aussi de la population et des entreprises."

-Cela veut dire quoi décontaminer plus rapidement? cela veut dire dès le 11 mai?

_"_Il y a un rapport de l'Assemblée Nationale qui parle du 15 mai pour les régions les moins touchés. Ce qui est important et qu'il faut bien comprendre, c'est que le virus est là, et pour le moment on n'a pas trouvé de remède, il va falloir vivre avec. La solution d'enfermer tout le monde n'est plus viable. Cela a été une solution, parce que le gouvernement n'avait pas de masques, on le voit bien, au Vietnam, il n'y a pas un seul mort, mais le port du masque a été obligatoire dès le départ. Aujourd'hui il faut sortir rapidement de ce confinement pour l'ensemble de la population. "

Le Premier Ministre doit montrer qu'il y a un capitaine au sein du navire France

-Quand vous entendez le Premier Ministre dire qu'il ne faut pas réserver ses vacances d'été ni en France, ni à l'étranger, vous devez tomber de votre chaise, vous la présidente d'une région touristique?

_" Oui, en effet car l_e tourisme pour notre région, et pour l'ensemble de la France, c'est 7,5% du PIB. Cette après-midi, le Premier Ministre doit montrer qu'il y a un capitaine au sein du navire France et ce capitaine doit donner un cap, un cap très clair, et de la visibilité et il doit répondre aux nombreuses questions que se posent les Français. Je pense aussi aux maires qui sont en premières lignes, à qui l'ont dit que les écoles vont rouvrir mais ils ne savent pas comment alors que c'est dans deux semaines. Il faut des réponses simples, claires et précises du Premier Ministre . C'est important de rassurer les Français."