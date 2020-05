Déconfinement : le gouvernement veut organiser les municipales les 27 septembre et 4 octobre

Interrompues au lendemain du 1er tour, le 15 mars, par la mise en oeuvre du confinement contre le coronavirus, les élections municipales pourraient avoir lieu au début de l'automne. Un projet de loi prévoit en effet de réorganiser le scrutin les 27 septembre et 4 octobre prochains, a appris franceinfo de source gouvernementale, confirmant une information du Journal du dimanche.

Dans 30.000 communes de France, les maires ont été élus dès le 15 mars au premier tour. Pour ces villes ou villages, les conseils municipaux devraient être installés entre le 2 et le 7 juin prochains.

Texte au Parlement avant le 4 août

Le texte du gouvernement doit être soumis au Conseil d'État, avant d'être adopté en Conseil des ministres puis voté au Parlement avant le 4 août pour que la campagne des municipales puisse avoir lieu.

Le gouvernement a donc décidé de ne pas attendre l'avis du Conseil scientifique qui devait être délivré avant le 23 mai.

Le 21 avril, l'association des maires de France avait estimé qu'il fallait "clore au plus vite le processus électoral". L'AMF souhaitait la mise en place des conseils municipaux complets, avec l'élection des maires fin mai ; le second tour dans les communes où il est nécessaire "en juin, juillet ou septembre", et "au plus tard la dernière quinzaine de septembre."

Il n'y a pas, jusqu'ici, consensus sur le maintien ou non des résultats du premier tour. L'AMF voulait qu'ils soient "sanctuarisés". Au contraire, à Lille, la maire socialiste Martine Aubry a estimé jeudi qu'il faudrait refaire les deux tours des élections municipales si le deuxième tour devait se tenir à l'automne, dans l'intérêt de la "démocratie".