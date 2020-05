Déconfinement : le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray demande la réquisition des masques des supermarchés

Le maire communiste de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, écrit au Premier ministre ce lundi 4 mai 2020, une semaine avant la date annoncée pour un déconfinement progressif en France. Sa commune a passé commande de 50.000 masques mais"à ce jour nous en avons reçu 5.000 et rien ne permet de garantir une livraison avant le 11 mai". Joachim Moyse demande à Edouard Philippe "d'ordonner la réquisition des masques vendus dans les espaces commerciaux de Saint-Etienne-du-Rouvray, moyennant le paiement de ces masques par la ville, à prix coûtant."

Le maire veut pouvoir distribuer ces masques gratuitement aux habitants et acteurs locaux de la ville en attendant la livraison des commandes. "Ceci permettra au plus grand nombre de pouvoir poursuivre ou reprendre leurs activités respectives dans les meilleures conditions et pour les plus vulnérables, d'être protégés." Certaines grandes enseignes ont commencé à vendre des masques en France à partir de ce lundi 4 mai. Il s'agit de masques grand public (en tissu, réutilisables) et de masques à usage unique.