Déconfinement : le maire de Toulouse réclame des règles plus souples pour les départements classés en vert

Jean-Luc Moudenc, maire Les Républicains de Toulouse, réclame un déconfinement accéléré pour les départements classés verts comme c'est le cas de tous ceux d'Occitanie. Il était l'invité de France Bleu ce mardi matin.

"Je souhaiterais surtout que la doctrine entre vert et rouge soit plus claire" - Jean-Luc Moudenc

Pour Jean-Luc Moudenc la différence entre les départements n'est pas claire : "Il n'y a qu'une différence ce sont les parcs et jardins qui sont ouverts dans les départements verts et fermés dans les départements rouges [...] c'est ça que je trouve étrange".

Jean-Luc Moudenc estime par exemple les mairies sont en capacité de célébrer les petits mariages en appliquant les gestes barrières : "Pour les mariages où les gens font ça en petit comité, à 10, à 20 [...] on pourrait tout à faire célébrer ces mariages". Certaines cérémonies religieuses pourraient également se tenir selon J.L Moudenc : "Pourquoi ne pas discuter avec les autorités religieuses et convenir avec elles de règles drastiques où on limite le nombre de fidèles, où on crée des distances à l'intérieur des lieux de culte ?".

"Les restaurateurs sont prêts à faire des efforts exceptionnels"- Jean-Luc Moudenc

Le maire de Toulouse prône toujours la réouverture des cafés et restaurants qui n'a pas encore été actée par le gouvernement. "Les restaurateurs sont prêts à faire des efforts exceptionnels, sinon les semaines passent et ils n'ont que leur mort comme perspective, quelle cruauté", s'exclame l'élu candidat à sa succession. Des règles drastiques peuvent être établies pour les restaurateurs qui auraient le choix d'ouvrir ou non selon Jean-Luc Moudenc.