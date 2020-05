Déconfinement : le retour des conseils municipaux en Mayenne

Après plus de deux mois d'une attente, liée au confinement, l'élection des maires élus au premier tour et de leurs adjoints a commencé, en Mayenne. Des conseils municipaux sous haute sécurité.

L'attente prend fin, pour les maires, élus le 15 mars dernier, dès le premier tour des municipales. Il leur aura fallu patienter plus de deux mois, pour cause de covid et de confinement. Mais, ça y est, les premiers conseils municipaux se rassemblent pour l'élection des maires et de leurs adjoints. C'est déjà le cas pour Patrick Gaultier, à Renazé, pour Gwenaël Poisson, à Bonchamps-lès-Laval ou pour Christophe Langouët, à Cossé-le-Vivien.

Ce lundi, le conseil se rassemblera à 19 heures, à Changé, sans public et à 18 h 45 à Gorron, salle Jeanne d'Arc. A Château Gontier sur Mayenne, ce sera mardi 26 mai, à 20h, espace Saint-Fiacre. A Craon, il faudra attendre jeudi 28 mai. Mais partout, les mesures de sécurité seront respectées.

A Gorron, du gel à l'entrée

A Gorron, il va falloir respecter les distances recommandées. C'est la raison pour laquelle le Conseil se déplacera salle Jeanne d'Arc. Des flacons de gel hydroalcoolique seront mis à disposition à l'entrée de la salle. Cependant, le maire, Jean-Marc Allain, compte sur la responsabilité de chacun. Le port du masque ne sera pas obligatoire "nous allons faire simple, avec du gel à l'entrée, des distances respectables dans cette grande salle, mais le port ou non du masque, revient à la responsabilité de chaque personne". Les débats seront retransmis en facebook live.

A Chateau-Gontier-sur-Mayenne, le port du masque obligatoire

A Chateau-Gontier-sur-Mayenne, le maire Philippe Henry veut voir tout le monde masqué : "nous avons fait ce choix par respect pour certains élus dont la santé est fragile ou pour ceux qui font partie des personnels soignants". Donc, masque obligatoire pour les 35 élus. Les débats seront publics mais limités à 15 personnes. Chaque élu devra apporter son propre stylo et la personne chargée du dépouillement disposera de gel hydroalcoolique.