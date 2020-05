Déconfinement : les conseils municipaux élus au premier tour prendront leurs fonctions à partir du 18 mai

Le décret, qui sera publié le 15 mai, prévoit que les conseils municipaux, qui ont été élus dès le premier tour, prendront leurs fonctions à partir du 18 mai. Ils auront alors jusqu'au 28 mai au plus tard pour se réunir et élire le maire de la commune.

Parmi les villes concernées en Savoie et Haute-Savoie : Aix-les-Bains, Saint Jean de Maurienne et Albertville, Chamonix, Evian, Saint Julien en Genevois, Annemasse, Bonneville et Cluses dont les listes ont été élues au premier tour en mars dernier.

Le conseil scientifique doit rendre un avis le 23 mai sur l'organisation du deuxième tour.