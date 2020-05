Déconfinement : "Libérez nos plages", une pétition lancée par la Région Normandie

Hervé Morin était ce mardi matin à Jullouville dans la Manche. A l’occasion de ce déplacement sur le littoral manchois, Hervé Morin a annoncé qu’il lançait une pétition en ligne pour la réouverture des plages en Normandie dès le 11 mai. Le président de la région Normandie a également adressé une lettre au président de la République pour lui demander d’autoriser leur réouverture.

Alors qu'une pétition pour la même cause a été lancée ce lundi par un Manchois, Hervé Morin explique dans son courrier à Emmanuel Macron : "Nous ne comprenons pas que la fréquentation de leurs plages ne soit pas autorisée le 11 mai alors même qu’elle sera possible pour certains jardins publics et les forêts ouvertes. Cette réouverture doit bien évidemment être encadrée par des préconisations nationales. Nous pensons, dans cette période transitoire du 11 mai au 2 juin, qu’elle pourrait être _limitée aux périodes de marée basse et à des activités ne présentant aucun risque_, comme les promenades, la course à pied, des activités nautiques, la pêche à pied ou les entraînements équestres. La décision d’ouvrir ou non les plages serait confiée aux maires, de même que la mise en œuvre des règles locales d’accès à la mer qui compléteraient le cadre national."

Plusieurs élus normands ont d'ores et déjà signé cette pétition dont Claire Rousseau, vice-présidente de la région Normandie, Jean-Marie Sévin, président Comcom Granville Terre et Mer, Alain Brière, maire de Jullouville, Pierre Gehanne, maire de Barneville-Carteret, Dominique Baudry, maire de Granville, Patrick Gomont, président de Bayeux Intercom, Tristan Duval, maire de Cabourg , Hubert Dejean, Maire de Sainte Adresse, et Jean-Claude Claire, maire de Veules les Roses.