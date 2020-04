Déconfinement Occitanie - Le maire de Cintegabelle sceptique sur la réouverture des écoles le 11 mai.

Comment rouvrir les écoles à partir du 11 mai? Une réouverture partielle mais qui met les maires en première ligne pour l'organisation des locaux ou de la cantine. "Très ambitieux" et peut-être trop pour Sébastien Vincini, maire de Cintegabelle et patron du PS en Haute-Garonne.

Fraîchement élu maire de Cintegabelle, Sébastien Vincini (qui est aussi le patron du PS de Haute-Garonne et conseiller départemental en charge du budget) devra organiser la logistique dans les écoles de sa commune à partir du 11 mai. C'est en effet à partir de cette date que le président de la République autorise la réouverture des établissements qui accueillent des enfants de la crèche au lycée.

Peu de réponse à apporter pour l'instant

Sébastien Vincini l'avoue, cette annonce le laisse perplexe : "Ca paraît un objectif très ambitieux. Pour l'école tout préparer en quatre semaines c'est même très ambitieux". Le maire de Cintegabelle détaille : "Les parents sont très inquiets et posent beaucoup de questions sur la protection des enfants, sur le nettoyage des locaux, la cantine, le transport scolaire, l'organisation des salles de classes... Et à ce stade non, on ne peut pas apporter de réponse. _On n'a pas de méthode ni de moyens_"

Pourtant la réouverture des écoles est présentée comme un élément important pour que les élèves reprennent un rythme voire ne décrochent pas trop. Une mesure sociale donc mais là encore Sébastien Vincini est sceptique : _"_Le décrochage scolaire ne s'est pas révélé qu'avec le confinement! L'école à la maison ce n'est pas la même chose que l'école classique c'est clair. Le décrochage numérique et les inégalités sociales sont accentués, tout ça est inquiétant mais plus que cela c'est la santé de nos citoyens qui doit être une priorité".

Je crois comprendre qu'il faut renvoyer les parents au travail.

Le maire socialiste de Cintegabelle voit dans cette date du 11 mai un autre enjeu et met en garde : _"Je crois comprendre qu'il faut renvoyer les parents au travail. Il y a un impératif économique c'est évident et une attente aussi de nos concitoyens qui souhaitent retourner au travail (...) Mais il est clair que l'_on ne doit pas brader la santé pour une reprise économique et j'ose espérer que l'annonce du 11 mai sera un objectif réaliste d'ici quatre semaines".