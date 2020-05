Déconfinement : pour les maires sortants battus, la crise sanitaire a faussé le jeu démocratique

Perdre une élection peut arriver, et tout républicain doit savoir perdre une élection, "c'est la vie" reconnaît Bonifacio Iglesias, maire d'Anduze battu le 15 mars après 2 mandats. Mais dit-il "quand on se permet de dire à une grande partie de la population de rester prudente la veille d'une élection, quand dans ma commune 40% de la population a plus de 60 ans, on se prive des voix de 40% de la population. Où est la démocratie ?"

Deux recours en annulation

Mais l'homme garde le sourire, même s'il a déposé deux recours en annulation contre ce premier tour. Et sans état d'âme, il a géré depuis son bureau de maire la crise sanitaire, même s'il avait été battu dans les urnes... "mais sans faire appel à la nouvelle équipe. Hors de question. Je suis entier. Point." Et donc il vient de convoquer le conseil municipal pour installer la nouvelle maire, conseil à Anduze le lundi 25 mai. Et à Clarensac, ce conseil d'installation de la nouvelle équipe aura lieu le samedi 23 mai.

"Prenons le temps de ne pas bâcler cette élection"

"Le 23 mai c'est le premier jour possible, aussi je le réunis le 23 mai". Marjorie Enjelvin, la maire de Clarensac, est en colère, et aussi un peu amère : "J'ai fait le job durant cette crise, dit-elle, mais on a commis une erreur politique d'organiser le 1er tour, et on va en commettre une seconde si le second tour se déroule fin juin. Prenons plutôt le temps de faire rentrer dignement les enfants à l'école, de relancer l'économie et, après, organisons des élections dignes. Là, on bâcle cette rencontre pourtant essentielle avec les électeurs."

Autre maire battu le 15 mars, Thomas Vidal à Val-d'Aigoual. L'homme dénonce un premier tour avec une forte abstention du fait des appels à la prudence du gouvernement. Des élections tenues avec déjà les mesures barrières : gel hydro-alcoolique à l'entrée des bureaux de vote, distance d'au moins 1 mètre dans les files d'attente... Thomas Vidal demande tout simplement de refaire cette élection municipale.