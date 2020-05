Le ministre de la Culture Franck Riester et le secrétaire d'état au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne sont attendus à Orléans. Ils vont visiter deux restaurants et trois lieux culturels (médiathèque, librairie et musée). Un déplacement au lendemain des annonces d'Edouard Philippe sur le tourisme.

Déconfinement : pourquoi les ministres Franck Riester et Jean-Baptiste Lemoyne viennent à Orléans ce vendredi

Jean-Baptiste Lemoyne (au 2ème rang) et Franck Riester, à côté de Bruno Le Maire, à l'Assemblée, le 3 mars 2020

Deux ministres sont en déplacement à Orléans ce vendredi. Le ministre de la Culture Franck Riester et son collègue Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'état au Tourisme, visiteront la médiathèque centrale de la ville, une librairie, le musée des Beaux-Arts, trois lieux culturels rouverts (partiellement) ou en passe de l'être. Ils iront aussi dans deux restaurants orléanais qui pourraient rouvrir début juin, comme l'a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe ce jeudi.

Réouverture progressive de la médiathèque Gambetta

Dans le détail, Jean-Baptiste Lemoyne et Franck Riester seront d'abord présents en début de matinée à la médiathèque centrale d'Orléans, place Gambetta, qui rouvre très partiellement mardi prochain : elle n'accueillera pas de public mais mettra en place d'un système de réservation à la demande ("click and collect"). Les bibliothèques, médiathèques font partie des lieux autorisés à rouvrir depuis lundi 11 mai, début du déconfinement (les autres médiathèques et bibliothèques d'Orléans restent fermées pour le moment).

Les librairies rouvertes depuis le 11 mai

C'est le cas aussi des librairies et des"petits musées" (comme le musée Girodet, à Montargis, ouvert depuis le 13 mai) : les deux ministres se rendront ensuite à la librairie orléanaise "Les Temps modernes", ouverte au public depuis cette semaine comme de nombreux commerces.

Visite du musée des Beaux-Arts qui rouvre également

Puis ils iront au musée des Beaux Arts d'Orléans, ce vendredi à 11h. L'établissement a déjà rouvert ses portes cette semaine, pour les abonnés et Amis du Musée.

A partir du 21 mai, le musée des Beaux-Arts sera de nouveau ouvert au grand public, mais ces visites se feront uniquement sur réservations (avec un nombre limité de visiteurs). Dès ce week-end, vous pourrez réserver et prévoir une visite, qui sera programmée entre le 21 mai et le 30 mai (l'exposition consacrée à Jean-Marie Delaperche est toujours en place, au passage, et devrait rester jusqu'à octobre). Ensuite, une réouverture complète est envisagée début juin.

Rencontre avec des restaurateurs orléanais

Les deux ministres iront aussi rencontrer des restaurateurs, impatients de rouvrir leurs établissements, d'autant que le chef du gouvernement a fait savoir, ce jeudi, que les cafés et restaurants pourraient rouvrir de nouveau début juin dans les départements verts (comme le Loiret), si la situation sanitaire le permet. Jean-Baptiste Lemoyne et Franck Riester se rendront en fin de matinée Chez Maga, rue de Bourgogne, et à La Taverne, la nouvelle brasserie ouverte face au cinéma Pathé, place de Loire.