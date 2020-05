Déconfinement : sept parlementaires LREM de l'Isère demandent une meilleure protection juridique des maires

Dans la perspective du déconfinement, 138 députés et 19 sénateurs LREM demandent une meilleure protection juridique pour les maires. Sept parlementaires de l'Isère ont signé ce texte paru dans le JDD. Il s'agit du sénateur Didier Rambaud et des député(e)s Caroline Abadie, Emilie Chalas, Jean-Charles Colas-Roy, Catherine Kamowski, Cendra Mottin et Monique Limon.

Ces élus évoquent les craintes des maires qui leur remontent du terrain, alors que se pose la question notamment de la réouverture des écoles à compter de la semaine prochaine. Des maires redoutent de se voir traduits en justice par des citoyens en cas, par exemple, de contamination de leurs enfants à l'école. Interrogé sur France Bleu Isère, le député Jean-Charles Colas-Roy évoque "un délicat équilibre à trouver pour protéger au maximum les élus locaux qui sont les partenaires du gouvernement et des préfets, pour mener à bien le déconfinement."

Aujourd'hui, il y a déjà une loi et des jurisprudences qui protègent les élus et notamment les maires, mais dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, le député de la deuxième circonscription de l'Isère estime qu'il est possible "de rajouter de la protection pour faire que les élus locaux puissent prendre les décisions liées au déconfinement sans crainte de voir leur responsabilité pénale engagée, tout en mettant des garde-fous comme la faute intentionnelle, l'imprudence ou la négligence ou encore la violation manifeste de la loi."

Le risque de voir des maires refuser de rouvrir les écoles

"La majorité des maires est aujourd'hui dans une attitude bienveillante et volontariste pour réussir le déconfinement" rajoute l'élu isérois. Mais le risque, selon lui, serait de voir une paralysie de l'action. "Si jamais un élu ou un représentant quel qu’il soit a trop de doutes par rapport aux actions qu'il doit engager, ça peut le pousser à ne pas prendre les décisions nécessaires. Il faut donc aider et protéger pour avancer le plus sereinement possible."

Les députés entendent profiter de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire pour adapter la loi existante.