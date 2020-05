Déconfinement : une délibération crée la polémique à Fleury-les-Aubrais

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et l'interruption du processus électoral pour les municipales, le mandat des maires sortants a été prolongé. L'ordonnance du 1er avril suspend même l'obligation de réunir le conseil municipal au moins une fois par trimestre. Lundi soir, la ville de Fleury-les-Aubrais a néanmoins décidé de renouer avec la tenue d'un conseil municipal. Mais l'exercice démocratique n'a pas permis d'éviter la polémique.

4 policiers municipaux recrutés dès cet été

Pourtant, le conseil municipal a bien eu lieu, et il n'y a pas eu de huis-clos, contrairement à ce qui avait été envisagé dans un premier temps. Seul l'endroit de la réunion a été changé : les élus se sont retrouvés dans la vaste salle de la Passerelle, qui offre suffisamment d'espace pour le respect des distances sanitaires ; le public était invité à porter un masque, une vingtaine de "spectateurs" ont ainsi pu prendre place.

Mais une délibération a mis le feu aux poudres. Elle vise à recruter 4 policiers municipaux, afin de constituer une brigade de nuit de manière pérenne. "Nous avons actuellement 18 policiers municipaux, explique Marie-Agnès Linguet, la maire centriste de Fleury, et les patrouilles de nuit ne peuvent être assurées que les vendredi, samedi et dimanche, sur la base d'heures supplémentaires. Or nous avons un réel besoin d'une présence nocturne permanente."

Une dépense d'un million d'euros sur le prochain mandat

Cette délibération a été adoptée par la majorité, mais elle pose un problème "à la fois sur la forme et sur le fond", dénonce Carole Canette, conseillère municipale d'opposition PS, arrivée en tête lors du premier tour des municipales en mars dernier (avec 34% des voix, contre 30% à Marie-Agnès Linguet). Carole Canette y voit même "un véritable détournement de pouvoir".

"D'abord nous sommes dans un entre-deux-tours, insiste l'élue socialiste. L'ordonnance du 1er avril a certes attribué des pouvoirs aux maires sortants, mais uniquement pour assurer la continuité de fonctionnement de la commune et faire face à la crise sanitaire. Cette délibération n'est manifestement destinée ni à faire face à la crise sanitaire, ni à assurer une quelconque continuité : il s'agit de mettre en œuvre _une mesure qui figure dans le programme électoral 2020 de Mme Linguet_, programme qui n'a pas, à ce jour, été approuvé par les Fleurissois !"

D'où aussi un problème de fond, poursuit Carole Canette : "Cette décision obère les capacités de choix de l'équipe qui remportera les élections municipales, puisque ce recrutement va coûter à la ville environ _170 000 euros par an_, soit plus d'un million d'euros sur l'ensemble du mandat. Et ce million d'euros manquera pour d'autres priorités, notamment sociales."

Marie-Agnès Linguet récuse tout esprit électoraliste

De son côté, Marie-Agnès Linguet conteste tout détournement de pouvoir. "Je suis dans le plein exercice de mes fonctions de maire, rétorque-t-elle : je n'ai pas pris cette délibération toute seule, c'est un projet de service, c'est passé en comité technique devant les partenaires sociaux. La seule question est de savoir si c'est utile ou si ce n'est pas utile pour Fleury. Et je considère qu'effectivement, c'est utile pour la sérénité des différents quartiers fleurissois."

Au passage, l'actuelle maire de Fleury réfute toute arrière-pensée électoraliste : "Sincèrement, le deuxième tour des municipales, ça fait un moment que je n'ai pas à ça en tête. D'ailleurs, qui peut dire quand aura lieu le deuxième tour ? Si ce n'est qu'en 2021, ça voudrait dire que pendant des mois on s'interdirait d'améliorer le fonctionnement de nos services ? Cela n'a pas de sens." Carole Canette, elle, n'exclut pas de faire un recours auprès du préfet, voire du tribunal administratif.