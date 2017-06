Découvrez le gouvernement Edouard Philippe II

Le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler a dévoilé mercredi soir la nouvelle composition du gouvernement d'Edouard Philippe, formé à la suite des élections législatives.

La composition du nouveau gouvernement d'Edouard Philippe a été rendue publique mercredi en fin de journée à l'Élysée par son secrétaire général, Alexis Kohler, trois jours après le second tour des élections législatives et la large victoire du mouvement présidentiel. Après l'annonce des démissions de plusieurs ministres (Richard Ferrand, Sylvie Goulard, François Bayrou et Marielle de Sarnez), ce remaniement annoncé comme "technique" a pris une ampleur inattendue.

Voici la liste des ministres de ce nouveau gouvernement :

Ministre d'État, ministre de l'Intérieur : Gérard Collomb

Ministre d'États, ministre de la Transition écologique et solidaire : Nicolas Hulot

Ministre de la Justice : Nicole Belloubet

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian

Ministre des Armées : Florence Parly

Ministre de la Cohésion des territoires : Jacques Mézard

Ministre des Solidarités et de la Santé : Agnès Buzyn

Ministre de l'Économie et des finances : Bruno Le Maire

Ministre de la Culture : François Nyssen

Ministre du Travail : Muriel Pénicaud

Ministre de l'Éducation nationale : Jean-Michel Blanquer

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : Stéphane Travert

Ministre de l'Action et des comptes publics : Gérald Darmanin

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation : Frédérique Vidal

Ministre des Outre-mer : Annick Girardin

Ministre des Sports : Laura Flessel

Ministre des Transports : Elisabeth Borne

Ministre chargée des Affaires européenes : Nathalie Loiseau

Le Conseil des ministres se tiendra jeudi 22 juin à 10h.