Élections départementales dans les Pyrénées-Atlantiques : découvrez la liste des candidats

Dans les 27 cantons du département, 125 candidats se présentent aux suffrages des électeurs, pour les élections départementales au premier tour, le 20 juin prochain. Sur la carte, deux forces prédominent par leur nombre, à commencer par la majorité départementale sortante. Elle travaille depuis plusieurs mois pour éviter la division, et elle a réussit à rassembler sous la même bannière "Forces 64" les formations : La République en Marche (LREM) et le MoDem, partenaires dans la majorité parlementaire, mais aussi les centristes de l'UDI et la droite Les Républicains (LR). Il y aura un binôme "Forces 64" dans chacun des 27 cantons du département.

Le Rassemblement National (RN) en revanche rate de peu le grand chelem, il aura 26 binômes dans le département et espère bien s'inviter au second tour. Autour de Pau, il devra cependant faire face à six binômes Debout la France constitué par d'anciens membres de ce parti. La gauche se présente divisée, même si le Parti Socialiste (PS) et les divers gauche possèdent 17 des 54 sièges de l'assemblée sortante. Le drapeau "La Gauche 64" ne sera présent que dans 21 cantons. Même si localement des alliances ont pu se nouer, le Parti Communiste (PCF), Europe Ecologie Les Verts (EELV), Génération.s ou la France Insoumise (FI) présentent des candidats éparpillés.

Les abertzale misent sur un canton

Le seul élu de la gauche abertzale Euskal Herria Bai (EH Bai), Alain Iriart, ne repart pas cette année. Mais la coalition basque mise sur le canton de la montagne basque pour maintenir un siège et espèrent s'inviter au second tour dans plusieurs cantons, après ses bons résultats aux municipales l'an dernier. Le scrutin comptera aussi son lot de candidatures sans étiquettes, divers droites, ou de partis de moindre audience, comme le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique (POID) qui présentera deux binômes.

Dans l'ensemble ces élections mobilisent moins de candidats, c'est surtout dû à l'union de la droite, et aux municipales de l'an dernier qui ont rebattu les cartes. Il y aura 18 candidats de moins que le précédent rendez-vous électoral, la chute est spectaculaire à St Jean-de-Luz qui passe de huit candidatures à trois seulement cette année. La moyenne départementale est de 4,6 candidats par canton.

Les binômes candidats en 2021

Anglet

MAZERES Florence, PIRES Jérôme

ARGENTIN Sylvain, TECHENE Sylvette

CHASSERIAUD Patrick, DARRASSE Nicole

DOYHENART Jean-Jacques, FOUQUEAU Mireille

LENGUIN Antoine, MANSO Corinne

Baïgura et Mondarrain

MOITY Gérard, MOULIN Marlène

HARRIET Jean-Pierre, PARGADE Isabelle

HIRIART-URRUTY Txomin, LARTIGUE Magali

Bayonne-1

MARTI Bernard, WILBOIS Elise

MEYZENC Sylvie, OLIVE Claude

BOUVET Philippe, MARTINEZ Aurore

GARCIA Daniel, RIVAS Marie-José

ARESTEGUI Emma, CAVATERRA Giuliano

Bayonne-2

DELION Julien, THEBAUD Marie Ange

BROCARD Juliette, MARTIN Christophe

AGUER Sébastien, IRUNGARAY Ihintza

LESELLIER Pascal, GILLET Dominique

ETCHEPARE Laurie, TALLARD Stéphane

ERREMUNDEGUY Joseba, EVENE-MATEO Monia

Bayonne-3

DUPRAT Véronique, ESTEBAN Michel

MOUAZAN Mallor, RABOTEAU Alban

ALLEMAN Olivier, LAUQUE Christine

DUPREUILH Florence, ETCHETO Henri

ERASO Garbine, HEGUY Peio

Biarritz

BRISSON Max, VALS Martine

DUSSAUSSOIS Jean-Baptiste, MARTINEAU Corine

CASTAINGS Mathieu, EZCURRA Ana

GAZU Josette, PERRIN Frank

BETELU Serge, FAUTHOUX Maialen

ABEBERRY Peio, AUZEMERY Isabelle

PETIT Sinclair, THOA Mahaut

Hendaye Côte basque Sud

KHERIG COTTENCON Chantal, TRANCHE Frédéric

BELICARD Florence, MERIC Bruno

MELE Dominique, TARIOL Béatrice

ELIZALDE Iker, POVEDA Annie

BERRA Jean-Michel, ESTOMBA Sylvie

Montagne Basque Bayonne/Oloron

BASSANO Jean-Patrice, CAZABAN Annie

MIRANDE Jean Pierre, TROUNDAY-IDIART Annick

CAMUS François, LOPEPE Anita

BEHOTEGUY Maïder, SAINT-ESTEVEN Marc

CASTRO-RODRIGUEZ Bernard, MARCHAL Christiane

ELGOYHEN Mathieu, ETCHEGOIN Martine

AYENSA Fabienne, DIRIBARNE Jean-Paul

Pays de Bidache, Amikuse et Ostibarre

BETBEDER Lucien, DOYHENART Michèle

ABARRATEGUI Philippe, TRISTANT Béatrice

BRUTHE Anne-Marie, LASSERRE Jean-Jacques

DUBOIS Emilie, LARRALDE Xabi

Saint-Jean-de-Luz

ALZURI Emmanuel, ARRIBAS-OLANO Patricia

HUSTAIX Gilles, ROTH Virginie

ETCHEVERRY-AINCHART Peio, LARRASA Leire

Ustaritz, Vallées de Nive et de Nivelle

BRAND Léopoldine, SAVATIER Jérémy

ECHEVERRIA Philippe, LUBERRIAGA Bénédicte

LOPEZ Sylviane, PINNA Serge

CAPENDEGUY Santiago, IRIGARAY Joana

Le Coeur de Béarn Oloron/Pau

BARTHE Nadine, SALANAVE-PEHE Yves

ANTON Corinne, VERRIERE François

AUGAS Michaël, FAURE Cécile

GANCHOU Anne, GONZALEZ Eric

DELTEIL Sylvaine, MSSAADE Aneoir

NOUSTY Marie-Jo, PLACE Bernard

Oloron-Sainte-Marie-1

BELLEGARDE Henri , BISTUE Marie-Lyse

COURREGES Henri, COTTRELLE Séverine

METZGER Vincent, MUNOZ-GIRAUDON Aurélie

ALTHAPE Lydie, MARLE Jean-Luc

LACRAMPE Daniel, NAVAILLES Marie-Christine

Oloron-Sainte-Marie-2

LABORDE Laure, SERVAT Clément

AUSSANT Claude, BARBET Anne

LABORDE Christophe, MARTIN Marina

SAOUTER Anne, VILLALBA Raymond

Orthez et Terres des Gaves et du Sel Oloron/Pau

LAGAHE Benjamin, LANET Audrey

DELTEIL Eric, SPITZER Catherine

GOEYTES-BEDAT Frédéric, SAZERAT Saphia

HANON Emmanuel, MINVIELLE M.Ange

ANTIER Isabelle, PEDEHONTAA Jacques

Artix et Pays de Soubestre

CRESSON Nicolas, ROY-ROCHE Micheline

COSTEDOAT-DIU Fabienne, DUPONT Bernard

BOUDAT Stéphane, MUNOZ Aude

PAINSET Amandine, PRAT Jean-Bernard

BOMPARD Brigitte, GIGNOL Christophe

Billère et Coteaux de Jurançon

BADUEL Patrice, DEHOS Véronique

BRUNET Philippe, BARADAT Jeanne

BOGNARD Fanny, GRUSSAUTE Jean-Marc

BERIT-DEBAT Patrick, COURATTE-ARNAUDE Nadja

Lescar, Gave et Terres du Pont Long

DUMAS Annie, GALLOUIN Sylvain

COURTOUX Rachel, LAINE Christian

AGUER Michel, BLOCH Isabelle

LAFARGUE Sandrine, PATRIARCHE Nicolas

Ouzom, Gave et Rives du Neez

ARRIUBERGE Jean, CAMBON Valérie

CANTON Marc, TISNERAT Corinne

DEBRAY Kethlyn, RICHARD Jean-Luc

Pau-1

LAMAS Franck, MAZA Stéphanie

RAUCOULES Danielle, TERPOLILLI Peppino

BLED Eurydice, FRESSINIER Yves

CHENEVIERE Thibault, POUEYTO Josy

CHEYROUX Claudie, LAGHMARI Amine

BEAUCHESNE Catherine, BOUZON Denis

Pau-2

BENY Mickaël, LABORDE Nathalie

AUDARD Aurélien, TORREJON Nathalie

BOISOT Guillaume, HILD Annie

MAISON Jean-François, PERE Karine

MAZEAS-DOLOREA Sylviane, SOLIGNAC Sébastien

BOULEAU Claude, VICENTE Myriam

JOHNSON LE LOHER Clarisse, KAROUI Fayçal

Pau-3

BECKER Monique, BRASSE Jean-Luc

ARRIBES André, SEMAVOINE Monique

LAJARIGE Marianne, TORRES David

LANTA Ivan, REYNA-SANCHEZ Claire

Pau-4

DE NODREST Stéphane, GLORIEUX Philippe

LACOSTE Jean, LIPSOS-SALLENAVE Véronique

REY Gabriel, VANHEMS Shannen

FRASCA Eric, MERROUCHE Michelle

Pays de Morlaàs et du Montanères

CARRERE Thierry, LAHORE Isabelle

DARRICARERE Michel, MICHEL Alain

CHEVALIER Michel, LAUGIER Frédérique

COILLARD Stéphane, JUYOUX Nicole

DUPIN Martine, LAURENT Alain

Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh

LAPLACE NOBLE Karine, MONPLAISIR Benoît

DEBRAY Elodie, MARTIN Romain

BERGE Geneviève, PELANNE Charles

DIAZ Angélique, LACOSTE Pascal

Vallées de l’Ousse et du Lagoin