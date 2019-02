Découvrez les projets qui verront le jour dans le Cotentin d’ici 2021

La Région Normandie, le département de la Manche et la communauté d’agglomération du Cotentin ont signé vendredi un contrat de territoire pour financer 68 projets. Les investissements s’élèvent à 126 millions d’euros.

Signature du contrat de territoire à Valognes. De gauche à droite : Marc Lefèvre (président département), Jean-Louis Valentin (président Cotentin) et Hervé Morin (président Région)

Manche, France

Certains projets sont déjà lancés, les autres le seront dans les prochains mois. Devant plusieurs dizaines d’élus, la région Normandie, le département de la Manche et la communauté d’agglomération du Cotentin ont signé ce vendredi à Valognes un contrat de territoire. Ce texte fixe le cap à suivre jusqu’en 2021. Il recense 68 projets dont le financement est assuré par les différentes collectivités.

Un investissement de 126 millions d’euros

126 millions d’euros seront investis d’ici 2021 pour mener à bien les différents projets. Parmi les plus importants (ou les plus emblématiques), on peut citer la réhabilitation du hangar d’Ecausseville, la rénovation d’Intechmer, la construction d’une école d’infirmières à Cherbourg-en-Cotentin ou encore la rénovation du complexe sportif Chantereyne.

La région investit 30 millions d’euros, le département 15 millions d’euros.

« On a voulu éviter le saupoudrage pour se concentrer sur les sujets majeurs comme la santé, la recherche, les extensions portuaires… Avec ce contrat, nous voulons faire du Cotentin un territoire dynamique et attractif. » (Jean-Louis Valentin, président agglomération du Cotentin)

Les projets retenus dans le contrat de territoire

