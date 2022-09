Une droite "néo-faciste" mais "pragmatique" au pouvoir en Italie ?

Les élections parlementaires italiennes 2022 ont été remportées ce dimanche par la coalition de droite formée autour du nouveau parti majoritaire Fratelli d'Italia. Un parti de droite extrême, "post-faciste", dont la chef de file Giorgia Meloni va selon toute probabilité être nommée première ministre et être chargée de former un gouvernement. Avec quelles conséquences pour l'Isère, la France et l'Europe ? Entretien avec Christophe Bouillaud, enseignant à l'Institut d'études politiques de Grenoble (IEP -UGA) et spécialiste de l'Italie.

Christophe Bouillaud ce n'est pas la première fois qu'une coalition de droite remporte les élections en Italie. Qu'est ce que celle-ci a de particulier ?

Ce qui fait la différence par rapport aux victoires de 1994, 2001 et 2008 c'est que pour la première fois, c'est le parti qui s'inscrit dans la tradition néofasciste ou post fasciste, Fratelli d'Italia qui est de très loin le premier parti au sein de la coalition des droites.

Il n'y a aucune ambiguïté ? C'est bien un parti néo ou post fasciste, qui se revendique comme tel ou c'est une qualification qu'on lui donne dans l'opposition ?

Non il y a vraiment la volonté de représenter une longue tradition politique qui a été inaugurée en 1946 par la création du Mouvement social italien, qui a été continuée par un parti qui s'appelait, à partir de 1994, Alliance nationale et maintenant l'héritier de ce parti s'appelle Frères d'Italie. C'est symbolisé en particulier à travers le logo électoral dans lequel il y a toujours la flamme, la flamme du souvenir, qui est au milieu du logo et qui a été mise en place par le parti néofasciste MSI dès 1946. D'ailleurs, il y a une petite polémique à la veille de l'élection lorsqu'une ancienne déportée, assez connue en Italie, a demandé à Giorgia Meloni de supprimer la flamme et elle a refusé.

Ce qui dit bien qui est Giorgia Meloni. Alors elle ne débarque pas comme ça dans la vie politique italienne. Elle a déjà été ministre, elle a déjà été au gouvernement...

Oui et surtout il faut comprendre que c'est une femme qui s'est engagée très, très jeune, à quinze ans, au sein du mouvement de jeunesse de l'alors Mouvement social italien. Elle a fait toute sa carrière politique et toute sa vie au sein du Mouvement social italien et elle s'est engagée à un moment ou le MSI, en 1992, était encore clairement dans la tradition fasciste.

Pour en revenir au mode de scrutin italien, il va y avoir maintenant des discussions, la composition d'un gouvernement de coalition, donc ça prend un peu de temps. Très clairement il y a assez pour que la droite, la coalition de droite qui est sortie en tête, gouverne seule le pays ?

Oui, oui, apparemment dans les deux chambres - parce qu'il faut avoir la majorité dans les deux chambres - la droite aura une majorité et probablement il n'y aura pas de difficulté pour que Sergio Mattarella, le président de la République, nomme Giorgia Meloni à ce poste au poste de premier ministre et ensuite qu'elle formera son gouvernement. Elle devra demander la confiance des deux chambres. Elle l'obtiendra très, très probablement.

Selon vous quelles seront les conséquences pour nous, les voisins, pour la France, pour l'Union européenne ?

Les conséquences, à mon avis, ne seront pas si grande que ça. Sauf sur un point qui est l'attitude de l'Italie dans l'affaire ukrainienne. Là, la coalition est vraiment divisée entre Giorgia Meloni qui a promis de poursuivre la politique atlantiste, européiste, de soutien à l'Ukraine, et de l'autre côté, deux autres partis dont les leaders ont des liens particuliers avec Vladimir Poutine et la Russie. En particulier Silvio Berlusconi est un ami de longue date de Vladimir Poutine et Matteo Salvini est quand même soupçonné par beaucoup de gens d'avoir reçu des sommes d'argent de manière discrète de la part de la Fédération de Russie.

Est-ce que par ailleurs il y a des tentations de sortie de l'Union Européenne ?

Non, non. D'ailleurs, il y a eu un parti qui s'est présenté sous ce thème là, deux partis même exactement, des petits partis : ils ont regroupé autour de 4 % de l'électorat ! Pour l'électorat de droite en général il n'est absolument pas question de sortie de l'Italie de l'Union européenne, pour des raisons de protection de l'épargne des Italiens et d'accès au marché européen.

C'est un côté pragmatiques ?

Oui tout de même très pragmatique.... Après que le gouvernement demande, le gouvernement actuel comme les précédents, que l'Italie soit beaucoup mieux prise en compte dans les équilibres européens c'est quelque chose, j'allais dire, presque naturelle. Et qui est renforcé par un aspect du Brexit qui a fait sortir de l'Union européenne un très gros pays. Donc en fait, l'Italie est vraiment désormais le troisième pays de l'Union.