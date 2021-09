Défaite d'Éric Piolle à la primaire : "Pas la moindre incidence sur sa situation locale" estime Olivier Ihl

Lui qui n'envisageait pas la défaite a vécu une très mauvaise soirée. Eric Piolle a terminé 4ème de la primaire écologiste. Ses adversaires politiques - le LR Alain Carignon en tête - s'en donnent à cœur joie, mais le politologue Olivier Ihl estime que cela aura peu d'impact au niveau local.

Son "arc humaniste" n'a donc pas pris. Le maire de Grenoble, Eric PIolle, a échoué ce dimanche 19 septembre au 1er tour de la primaire écologiste. Il a terminé 4ème, avec 22% des voix seulement, derrière Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, les deux qualifiés au second tour. Mais également derrière l'ex-ministre derrière Delphine Batho. Quelles conséquences ici à Grenoble ? "Aucune", estime le professeur de sciences politiques Olivier Ihl, enseignant à Sciences Po Grenoble. Il était notre invité ce lundi 20 septembre.

Lors de son dernier meeting, Eric Piolle disait "Je n'envisage pas la défaite". C'est donc un échec. Qu'est ce qui n'a pas marché, pas pris dans la campagne d'Eric Piolle ?

Ce qui n'a pas pris, c'est d'abord le fait que la configuration n'a pas été celle prévue, avec une concurrence sur sa gauche, en l'occurrence Sandrine Rousseau. Le débat était compliqué, presque impossible. Par ailleurs, Delphine Batho, autre candidate qui est sortie au dernier moment, a troublé elle aussi le jeu politique. Bref, l'offre électorale n'a pas été celle prévue. Et donc, aujourd'hui, Eric Piolle essuie ses larmes.

Quelles sont les conséquences localement pour Eric Piolle ? Alain Carignon, ce matin dans les journaux, nous disait "il ne peut pas revenir exercer comme maire de Grenoble". C'est de bonne guerre ?

Oui, les oppositions s'opposent, c'est bien normal. En revanche, sur le fond, je ne pense pas que cela ait la moindre incidence sur sa situation locale. Il s'agissait d'un scrutin national, pour l'élection présidentielle, pour l'Elysée, donc tout autre chose que les affaires locales

Après la défaite à la métropole et maintenant, la primaire, cela fait quand même beaucoup de défaites pour Eric Piolle ?

Ce n'est jamais bon, évidemment, d'enchaîner les défaites. Cela va de soi. Maintenant, il s'agit de défaites dans des compétitions qui ne mettent pas Grenoble ou la situation du maire en difficulté. Evidemment, quand on est dans l'opposition, on peut mettre en avant la perte de crédit politique qui s'ensuit. Cela fait partie du jeu démocratique et c'est bien l'habitude. On la constate là encore à l'œuvre.

Est ce que ça met un coup d'arrêt à l'aventure nationale d'Eric Piolle ? Certains évoquent une candidature de député en 2022. Est ce que cette défaite à la primaire, ça remet en cause cette possibilité ?

Je ne crois pas. Je ne sais pas si c'est son projet et je ne suis pas, évidemment, ni dans ses équipes ni dans sa tête. Mais comme observateur de la chose politique, je ne pense pas qu'il y ait de lien entre les scrutins. Le scrutin à la députation se déroule cinquante jours après la prochaine présidentielle, nous serons donc au milieu de l'année 2022. Beaucoup de choses peuvent évoluer d'ici-là. En politique, c'est presque tout un autre monde, voire un autre calendrier.

Au vu des résultats - Yannick Jadot en tête - est ce que vous diriez que les électeurs écologistes ont évolué ? Est ce qu'ils sont moins contestataires qu'avant ?

Je ne dirais pas ça, parce que le 5 septembre dernier, un institut de sondage donnait - parmi les sympatisants écologistes - 69% de votes favorables à Yannick Jadot. Or aujourd'hui, il est à 27%. C'est vous dire si la marche a été ratée pour lui. D'ailleurs, il est probable que le second tour s'organise sur un mot d'ordre "Tous contre Jadot".

Yannick Jadot est challengé sur sa gauche par Sandrine Rousseau. Comment analysez-vous cela ?

Je pense que c'est un débat réel, qui met en évidence des familles de pensée et des visions de l'écologie, des façons d'organiser l'accès au pouvoir qui sont différentes au sein de cette formation politique et des formations alliées. N'oublions pas qu'il s'agissait de désigner le représentant ou la représentante d'un pôle écologique, avec six formations présentes. Donc c'est un débat de fond. Il s'agit de deux manières de concevoir le rapport à l'écologie politique.

Un petit mot sur ce vote un vote particulier. Il y a eu 120 000 inscrits à ce vote par Internet. Comment vous analysez ce scrutin ?

D'abord, je crois que c'est un succès, au moins en apparence, pour les écologistes qui draînent quasiment quatre fois plus d'électeurs qu'il y a cinq ans. Donc, c'est déjà la marque d'un intérêt fort dans l'opinion publique. Deuxièmement, tout s'est bien passé en termes de surveillance et de régularité de l'opération. Même s'il ne faut sans doute pas aller voir trop au fond... Il s'agissait d'une primaire ouverte: pour s'inscrire, il fallait simplement une adresse mail et un numéro un numéro de téléphone, c'est peu. Et donc, il est probable qu'il y ait ici ou là des manipulations, des tricheries, mais rien de conséquent. Rien qui ne puisse altérer le sentiment général, c'est à dire d'une primaire qui a fonctionné.