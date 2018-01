Alpes-Maritimes, France

"Avec Laurent, on veut reconstruire le parti". Le maire d'Antibes et président de la Casa (Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis) Jean Leonetti va devenir probablement le prochain président du Conseil National des Républicains, un poste stratégique, qui fixe les grandes lignes stratégiques, alors que se profilent les élections européennes en 2019 et qu'Alain Juppé a décidé de prendre du recul.

La droite se fissure et Jean Leonetti sait que le défi est de taille. Il nous l'a dit ce mardi matin sur France Bleu Azur. Il aussi évoqué le dossier Galderma et la nouvelle taxe inondation qui arrive dans certaines intercommunalités.