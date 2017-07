Défilé du 14 juillet : deux sauveteurs picards sur les Champs-Elysées

Ils ont assisté au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées, tout près d'Emmanuel Macron et du président américain Donald Trump. Des sauveteurs de la SNSM étaient dans la tribune officielle. Parmi eux, deux Samariens : Olivier Postiaux et Clémentine Armande.

Sur les Champs-Elysées, il y avait beaucoup d'uniformes, mais aussi les vestes oranges des sauveteurs de la SNSM. Ils étaient une cinquantaine à assister au défilé du 14 juillet depuis la tribune officielle. Un moment fort en émotion pour Olivier Postiaux et Clémentine Armande, les deux Picards du groupe.

"Forcément, 52 personnes en orange, ça saute aux yeux, donc Emmanuel Macron est venu nous parler, et on en a profité pour faire quelques photos" - Olivier Postiaux, directeur adjoint du centre de formation de la SNSM dans la Somme.

Les bénévoles ont croisé Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, ou encore Jean-Yves Le Drain, ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Et bien sûr le président Emmanuel Macron. "On a vraiment vécu ce moment comme un hommage à la SNSM", raconte Olivier Postiaux, directeur adjoint du centre de formation de la SNSM dans la Somme. "Forcément, 52 personnes en orange ça saute aux yeux, donc Emmanuel Macron est venu nous parler, et on en a profité pour faire quelques photos."

La SNSM a lancé une grande campagne de dons

Mais les sauveteurs ont aussi profité de ce court moment avec le président pour lui parler des problèmes liés au financement de l'association. "Xavier de la Gorce, le président de la SNSM, lui a rappelé les enjeux du sauvetage en mer et les problématiques auxquelles nous sommes confrontés", poursuit Olivier Postiaux. "Tous les sauveteurs sont bénévoles, et nous fonctionnons à 90% grâce aux dons."

Les bénévoles de la SNSM bien placés pour voir le défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées. - Olivier Postiaux.

La SNSM a de nouveau lancé une campagne de dons en ligne cette année, à l'occasion de son cinquantième anniversaire. Le sauvetage en mer a été désigné grande cause nationale pour l'année 2017.