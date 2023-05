Défilé du 14-Juillet : le Premier ministre indien invité d'honneur pour une "visite historique"

Le Premier ministre indien Narendra Modi et Emmanuel Macron lors du sommet du G20 en novembre 2022

Un invité d'honneur assistera au prochain défilé du 14 juillet à Paris. Le Premier ministre indien Narendra Modi a été invité par l'Elysée, annonce la présidence ce vendredi. Le chef de l'État Emmanuel Macron l'a invité à l'occasion du "25e anniversaire du partenariat stratégique entre la France et l'Inde". C'est une "visite historique", selon l'Élysée.

Des soldats indiens dans le défilé

Un contingent des forces armées indiennes participera aussi au défilé sur les Champs-Élysées. "La France et l’Inde partagent une même vision sur la paix et la sécurité, en particulier en Europe et dans la région Indo-Pacifique", affirme l'Élysée dans son communiqué.

Cette visite sera l'occasion "d'engager une nouvelle phase du partenariat stratégique entre la France et l'Inde en fixant de nouveaux objectifs" dans les domaines "stratégique, culturel, scientifique, universitaire, économique et industriel". En février, la compagnie aérienne indienne Air India a signé une lettre d'intentions géante pour acquérir 250 avions auprès du constructeur Airbus dont le siège est à Toulouse. Cet accord a été annoncé lors d'une cérémonie par visioconférence, en présence du Premier ministre indien Narendra Modi et du président français Emmanuel Macron.