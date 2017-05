Défilé du 1er mai : environ 2.500 personnes à Nancy contre le Front national

"Faisons barrage au FN". C'est sous cette bannière que syndicats, élus de droite et de gauche et citoyens se sont rassemblés ce lundi 1er mai à Nancy. Entre 2 et 3.000 personnes ont défilé en centre-ville.

Les élus se sont rassemblés place Stanislas puis, ceints de leur écharpe tricolore, ils ont rejoint à pied la place Dombasle, où les syndicats avaient donné rendez-vous aux militants et citoyens. Là où les défilés se sont déroulés en ordre dispersé dans d'autres villes, Nancy s'est donc singularisée pour le défilé du 1er mai. Le mot d'ordre "Faisons barrage au FN" a fédéré entre 2.000 et 3.000 personnes, au-delà des clivages politiques et syndicaux.

La tradition humaniste de Nancy

"Moi, je trouve que c'est très bien. On donne une bonne image aujourd'hui", se réjouit Franck Gassmann, de l'Union départementale CFDT de Meurthe-et-Moselle. "On sait qu'on n'est pas d'accord sur tout mais au moins sur ce sujet là, on est d'accord. On est pour le vivre ensemble, on n'est pas pour ce que nous vend le Front national." Dominique Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle renchérit : "Nancy est héritière d'une grande tradition humaniste, celle de l'Ecole de Nancy. Celle de la modération, de l'écoute, du respect. Nous avons entre la droite et la gauche ici des adversaires, jamais des ennemies".

A chaque fois que la République est menacée, fragilisée, que les droits de l'Homme sont atteints au bout du monde, les Nancéiens, les ruraux, les Toulois, les habitants de Pont-à-Mousson, de Lunéville sont capables de se rassembler. C'est une grande fierté que d'être dans cet esprit nancéien" - Dominique Potier

Des partisans du "ni-ni" se trouvaient aussi dans le cortège © Radio France - Isabelle Baudriller

Dans le cortège des manifestants pourtant, quelques slogans anti-élus, quelques sifflets, quelques banderolles "Ni banquiers, ni racistes". Pour le maire UDI de Nancy, Laurent Hénart, il n'y a pas d'hésitations. "Il faut voter pour Emmanuel Macron. Il est le candidat qui défend les principes que nous partageons, même si on peut avoir avec lui des différences de propositions."

Il faut que le score de Marine Le Pen soit le plus bas possible et il faut que ceux qui aiment la République soient les plus forts possible. C'est sur cette base-là qu'on reconstruira ensuite" - Laurent Hénart

"Un combat de démocratie"

Pendant ce temps, Samuel arbore sur sa veste un autocollant de la CGT, sans être militant. Ce Nancéien a perdu ses parents, un frère et une soeur en déportation à Auschwitz. "Je me sens bien parmi cette foule qui vient lutter contre l'extrême droite. Quand on pense que dans l'équipe de Marine Le Pen il y a des négationnistes, comment voulez-vous que je ne réagisse pas ?" Philippe, lui, aurait préféré une plus forte mobilisation. "On devrait tous être là, c'est un combat de démocratie. La banalisation du Front national fait que sa présence au second tour devient presque un non-événement. Je donne simplement ce conseil aux gens : "relisez l'Histoire". Le cortège a rejoint la place Stanislas, sans incident, puis s'est dispersé.