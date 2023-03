Dégradation de sa permanence : vers une plainte du député Stéphane Travert

C'est en marge d'une table ronde consacrée aux déserts médicaux ce vendredi matin à Saint-Sauveur-Villages, que le député Renaissance de la Manche Stéphane Travert a confié à France Bleu Cotentin son intention de porter plainte suite à l'action menée la veille (jeudi 23 mars) par les syndicats et différents manifestants contre sa permanence parlementaire à la Haye.

Rendez-vous à la gendarmerie

Des tags ont été inscrits sur les murs du bâtiment et toutes sortes d'ordures ainsi que du lisier ont été déversés devant l'entrée, en plein centre-ville. Cette action était le point d'orgue pour des manifestants opposés à la réforme des retraites, emmenés par le syndicat CGT de Naval group et partis un peu plus tôt de Cherbourg en opération escargot pour aller dénoncer l'adoption du texte par l'intermédiaire de la procédure de 49-3.

Le député Stéphane Travert, ancien ministre et proche d'Emmanuel Macron était la cible de cette action. L'élu, ancien socialiste, vivement critiqué pour son soutien sans faille à la politique du gouvernement, n'a pas souhaité faire de commentaire sur l'action en elle même mais a confirmé son intention de se rendre à la gendarmerie dans la journée.