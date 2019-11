Jean-Paul Delevoye, va débattre avec les Amiénois au sujet de la réforme des retraites

Amiens, France

Jean-Paul Delevoye invité de France Bleu Picardie veut "échanger et faire de la pédagogie sur un projet de société". Le haut-commissaire va répondre aux questions des citoyens, "pour voir comment chacun réagit par rapport à ce projet."

Quelles sont les questions récurrentes des citoyens?

"'Généralement il y a une adhésion au principe d'universalité les mêmes règles pour tous, un soutien souvent pour que la majoration de la pension se donne dès le premier enfant, la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes, la notion de solidarité est souvent soutenue. Et puis il y a quelques interrogations: qui fixe le point? qui va le faire évoluer?

Les mêmes règles pour tous: à métier identique, retraite identique

En faisant référence à la suppression des régimes spéciaux, Jean-Paul Delevoye précise qu'il faut pouvoir justifier les raisons pour lesquelles nous accordons quelques spécificités, ce sera le cas aux agriculteurs, aux artisans, commerçants, aux surveillants pénitentiaires, aux policiers, ou aux militaires. On reconnaît la pénibilité pour certaines professions, mais ceux qui veulent garder leurs avantages corporatistes en refusant la solidarité, doivent apprendre à partager et à construire un système universel plus juste et plus efficace.

Une restitution est prévue en début d'année. Le vote est prévu au Parlement cet été.

La consultation citoyenne en ligne est à retrouver sur le site participez.reforme-retraite.gouv.fr.