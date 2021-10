Delphine Chambonneau élue Première secrétaire fédérale du Parti socialiste de l'Indre

Le Parti socialiste change de visage dans l'Indre. Delphine Chambonneau a été élue Première secrétaire fédérale jeudi après les élections internes. Elle s'impose avec 61,5% des voix face au candidat sortant Tony Ben Lahoucine, adjoint au maire d'Issoudun en charge des associations culturelles et de la citoyenneté. "Cette victoire est collective et je souhaite remercier les militants qui m’ont apporté leur soutien. Une nouvelle génération soutenue par leurs ainés est prête à reconquérir le territoire départemental et faire vivre les valeurs socialistes", indique Delphine Chambonneau dans un communiqué de presse.

Nombreux sont ceux, au sein du Parti Socialiste départemental, qui ont souhaité un changement de méthode et de travail

Tony Ben Lahoucine a tenu à "saluer et féliciter" la victoire de Delphine Chambonneau. "Je reste fidèle et loyal au Parti socialiste et à mon camarade Olivier Faure dont la ligne politique est majoritaire au sein du PS de l'Indre", ajoute Tony Ben Lahoucine, qui avait été élu en juin 2015 et réélu en 2018.

En cette année de campagne électorale avant l'élection présidentielle, le Parti socialiste va avoir fort à faire. Jeudi 14 octobre, les militants du PS vont voter pour désigner celui qui défendra les couleurs socialistes en 2022. "Je me suis engagée derrière Anne Hidalgo et je souhaite qu’un véritable élan s’opère derrière elle", indique Delphine Chambonneau. Viendront ensuite les élections législatives "avec une possibilité de regagner les deux circonscriptions de notre département".