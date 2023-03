"Demain on va rouvrir nos mairies... mais on ne fera pas comme si de rien n'était", Jean-Jacques Ciccolini

De nombreuses mairies de Corse sont fermées ce mercredi à l'appel des associations des maires de l'île. Un acte de solidarité envers les mairies d'Afà et d'Appietto qui ont été, la semaine dernière, la cible d'incendies criminels. Une action symbolique sur laquelle est revenu Jean-Jacques Ciccolini, maire de Cozzano et président de l'association des maires de Corse-du-Sud, invité de la rédaction de France Bleu RCFM.

ⓘ Publicité

« Demain on va reprendre le travail pour l'accueil au public et le fonctionnement normal de nos municipalités... mais on ne fera pas comme si de rien n'était » a déclaré Jean-Jacques Ciccolini.

« Il faudrait consolider l’action des maires et des municipalités, là où ils sont sur le travail quotidien, nous avons demain (jeudi) matin une assemblée générale, on va demander à l'État et à la collectivité de Corse de nous indiquer un cap, pour que il y ait une continuité de l'action municipale en tranquillité et en perspective ».

"Le maire est l'interface. C'est le dernier échelon politique. Sur le terrain, il est responsable de tout, même s'il n'en a pas les attributions", Jean-Jacques Ciccolini

Depuis 2020, 3% des maires ont démissionné en France, essentiellement en début de mandat, quand ils se sont rendus compte de l'ampleur de la tâche. De la désertification aussi de l'intérieur. Une réalité frappante, lourde de sens, selon le maire de Cozzano et président de l’association des maires de Corse-du-Sud.

« Le maire est l'interface. C'est le dernier échelon politique. Sur le terrain, il prend tout, il est responsable de tout, même s'il n'en a pas les attributions » poursuit l’élu, en n’omettant pas les menaces auxquelles peuvent être confrontés les premiers magistrats des communes.

"Cela devient de plus en plus difficile par rapport aux arcanes administratives, aux difficultés à obtenir des résolutions de problèmes quotidiens"

« Ce n'est pas fréquent, mais ça existe. Les maires, surtout du rural, ont une assise quand même populaire importante. Il y a des discussions. Il y a des dialogues, mais parfois il y a, je dirais, des pressions, même physiques ». Et d’ajouter :« Je vois mal, je dirais, les jeunes qui pourraient s'engager à l'avenir dans ce type d'action municipale ».

Véritable sacerdoce, la fonction de maire est également de plus en plus chronophage. « Cela devient de plus en plus difficile par rapport aux arcanes administratives, aux difficultés à obtenir des résolutions de problèmes quotidiens, comme l'école ou le désenclavement numérique et même parfois routier » explique Jean-Jacques Ciccolini. « Des choses comme ça, très simples, mais bon qu'on ne voit pas sur les principales villes de Corse ».