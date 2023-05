Demandeurs d'asile : après les dégradations de manifestants, le maire de Saint-Brévin veut que l'État paie

Samedi, à Saint-Brévin, deux nouvelles manifestations ont eu lieu autour du projet de Cada. Le Cada, c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Il doit ouvrir en fin d'année et accueillir une centaine de personnes. Et samedi 29 avril, la station balnéaire a été le théâtre de dégradations après deux manifestations.

L'une était organisée par des partisans au projet de Cada : quelque 300 manifestants anti-facistes. Il y a aussi eu un rassemblement à l'appel de mouvements d'extrême-droite, réunissant environ 150 personnes. Et pour éviter tout débordement, quelque 200 policiers ont été dépêchés sur place.

Des tensions, des dégradations et des commerces contraints de fermer

Malgré la présence des forces de l'ordre, il y a eu des tensions, quelques personnes blessées, une voiture incendiée, des poubelles brûlées. "Une vitrine d'un commerce a été entièrement rayée. Nos commerçants ont dû fermer, car ça a commencé en fin de matinée jusqu'à pratiquement toute l'après-midi. Je rappelle que c'était le week-end prolongé du 1er-Mai avec beaucoup de touristes, ça a entraîné des perturbations pour nos commerçants. Cela donne une image vraiment désastreuse de la commune. Il y a peu de chances que l'État fasse le moindre effort, mais par principe, on va comptabiliser tout ce qui a été dégradé", indique Yannick Morez, qui, une fois les comptes faits, envisage de présenter la facture à l'État.

Yannick Morez rappelle aussi qu'**il avait écrit au préfet avant cette journée du 29 avril pour lui demander d'interdire les deux rassemblements, craignant des débordements.** "Impossible pour des raisons juridiques" lui avait répondu la préfecture. "Je rappelais au préfet ce qu'il risquait de se passer, puisque c'était la quatrième manifestation. Une fois de plus, l'État ne nous a pas écoutés, voilà", poursuit Yannick Morez.

"J'aurais aimé un soutien de l'Etat"

Quand on lui fait remarquer qu'il existe la liberté de manifester, que la Justice aurait pu au final débouter une décision préfectorale interdisant ces rassemblements, Yannick Morez rétorque "que oui, il y a la liberté de manifester, mais pas de dégrader et de venir s'affronter. Là, en fin de compte, quelle était la cause ente l'ultra-droite et l'ultra-gauche ? C'était simplement de s'affronter. La justice aurait tranché, mais moi, j'aurais préféré que le préfet interdise, cela aurait été un soutien aux élus de base. Le Cada, c'est quand même un projet de l'État, ça nous est imposé. Une fois de plus, l'État se retire. À nous de défendre les intérêts de l'État, je ne trouve pas ça normal ! Ça commence à bien faire sur la commune de Saint-Brévin", assure Yannick Morez.

En mars, son domicile a été pris pour cible par un incendie criminel et l'édile a reçu des menaces sur les réseaux sociaux en lien avec le Cada. Yannick Morez assure, ce 2 mai, ne pas avoir de nouvelles quant à l'enquête ouverte.