Démarches administratives en ligne : seulement 12% des sites accessibles aux personnes handicapées

Impôts, aides au logement, cartes grises : de nombreuses démarches administratives en France peuvent désormais se faire en ligne même si elles méritent souvent d'être simplifiées. Pour les personnes handicapées, la majorité de ces démarches sur internet relève carrément de l'impossible. En effet, seulement 12% des sites se révèlent pleinement accessibles aux personnes handicapées selon l'Observatoire du numérique.

La ministre chargée de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, ainsi que la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapée, Sophie Cluzel, ont dévoilé ce vendredi les résultats de cet Observatoire qui soumet les services de l'État à l'évaluation des usagers. Deux millions de Français ont cliqué sur "donnez votre avis" ces douze derniers mois, souligne l'AFP. Environ 71% se sont dits satisfaits des services numériques, quand le gouvernement vise un taux de 80%.

à lire aussi Un Français sur cinq a du mal à effectuer ses démarches administratives

"80% des démarches accessibles aux personnes handicapées dans les deux ans"

"Nous sommes toujours dans le rattrapage, parce que le handicap n'a pas été pris en compte lors de la création native (initiale) des sites", a expliqué Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées. Par exemple, des outils existent pour transformer les mots en sons pour les personnes malvoyantes. Mais si la souris doit parcourir un trop grand nombre de mots sur l'écran, l'application ne fonctionne pas, précise encore l'AFP. Les 10% d'hommes qui sont daltoniens risquent aussi de confondre des consignes en rouge et vert sur un écran.

Le gouvernement se fixe toutefois un objectif ambitieux : "aboutir à 80% des démarches accessibles aux personnes handicapées dans les deux ans", a indiqué la secrétaire d'État. Au total, un milliard d'euros doit être consacré au numérique dans le plan de relance, dont la moitié pour les ministères et la moitié pour les projets de l'État (412 millions) et des collectivités (88 millions) pilotés par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique.

Au total, 250 démarches du quotidien devront pouvoir se faire en ligne en 2022 contre 182 actuellement. Des démarches comme les impôts ou encore les cartes grises sont déjà accessibles sur internet mais elles pourraient être simplifiées : Amélie de Montchalin souhaite notamment qu'on ne réclame pas à l'usager des informations que l'administration détient déjà, de façon à proposer davantage de formulaires pré-remplis. Problème : l'administration française manque de personnels suffisamment qualifiés sur le numérique selon un dernier rapport de la Cour des comptes en février dernier.